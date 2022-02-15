В российских телеграм-каналах 14 февраля публикуют видеоролики с якобы едущей на границу с Украиной военной техникой.

Например, на одном из видео запечатлена колонна танков у городского поселения Томаровка, что под Белгородом. Также в юго-западном направлении едут тяжелые огнеметные системы "Солнцепек", боевые машины пехоты (БМП) и самоходные гаубицы.

Все это, как утверждают авторы видео, уже непосредственно вблизи украинской границы.

Пока неизвестно, насколько эти ролики аутентичны, когда и где сняты. Но ситуация напоминает весну 2021 года, когда в Телеграм-каналах России столь же демонстративно показывали военную технику.

Тогда это закончилось дипломатической разрядкой. Сегодня же все осложняется постоянными заявлениями с Запада, что вот-вот начнется война. Правда, верят в это далеко не все даже на Западе. Не верят в это и украинские власти. А в России прямо отрицают любые намерения нападать на Украину.

13 февраля Телеграм-каналы писали, что в европейской части России, а также у границ с Украиной, проходят масштабные переброски боевых вертолетов. Сначала вертолетная активность началась над центральной частью РФ - в Ульяновской и Ярославской областях (в частности, там летала модель Ка-52 "Аллигатор"). Потом ударные "вертушки" российской армии засняли в полях под Белгородом.

"Страна" следит за тем, что происходит сейчас вокруг Украины в постоянно обновляемой хронике событий.