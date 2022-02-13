В европейской части России, а также у границ с Украиной, проходят масштабные переброски боевых вертолетов.

Сначала вертолетная активность началась над центральной частью РФ - в Ульяновской и Ярославской областях (в частности, речь шла о модели Ка-52 "Аллигатор").

Потом ударные "вертушки" российской армии засняли в полях под Белгородом. Там этих вертолетов десятки, сообщил Telegram-канал "Военный обозреватель".

Также он показал видео новейших зенитно-ракетных комплексов "Бук-М3", которые, как утверждается, расположены вблизи украинской границы.

После этого стали появляться новые видео военных вертолетов России. На этот раз - на учениях в Беларуси на

аэродроме Мачулищи.

Российские Telegram-каналы пишут, что туда перелетели около 25 вертолетов, включая боевые Ка-52.

Напомним, что 10 февраля в Беларуси начались совместные с Россией учения "Союзная решимость - 2022".

Ранее мы писали о том, что в МИД России ответили на запрос Украины о разъяснении учений у границ и назвали его необоснованным.

Также "Страна" сообщала о заявлении России, что Керченский пролив не будет перекрыт для проведения военных учений.