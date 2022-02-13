Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Стороны обсудили ситуацию на Азовском и Черном морях.

Об этом сам Кулеба рассказал 12 февраля в своем Твиттере.

"Содержательный разговор с турецким коллегой и другом Мевлютом Чавушоглу по поводу созданного РФ кризиса безопасности и угроз в Азовском и Черном морях", - говорится в твите.

Также, как следует из записи, министры обсудили дипломатические пути снижения напряжения на границе Украины.

"Приветствую активные усилия Анкары. Обсудили развитие военно-технического сотрудничества Украины и Турции", - добавил Кулеба.

Как писала "Страна", 10 февраля в МИД Украины выразили "решительный протест в связи с решением Российской Федерации о блокировании части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений".

В Кремле в тот же день в ответ заявили, что все военные маневры проходят в соответствии с международным правом. И добавили, что торговые маршруты в ходе учений блокировать не будут.

А 11 февраля Администрация морских портов Украины заявила, что движение судов в морские порты Украины в Азовском море открыто.