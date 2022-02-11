Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина имеет доступ к своим морским портам, а судоходство из-за морских военных учений России не заблокировано.

Заявление прозвучало 11 февраля на брифинге по итогам выездного заседания Совета нацбезопасности, состоявшегося в Харькове.

"У нас на сегодня есть свободный доступ ко всем морям, к Азовскому и Черному морям. У нас есть предостережения по кораблю, который везет нам уголь. Но на сегодня таких проблем нет. Если они будут, наши партнеры нас проинформируют", - сказал секретарь СНБО.

Как писала "Страна", 10 февраля в МИД Украины выразили "решительный протест в связи с решением Российской Федерации о блокировании части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений".

В Кремле в ответ заявили, что все военные маневры проходят в соответствии с международным правом. И добавили, что торговые маршруты в ходе учений блокировать не будут.

А позже Россия сообщила Украине об отмене перекрытия участков в Азовском море для проведения военно-морских учений.