Украина официально применила механизм уменьшения опасности, согласно III разделу Венского документа, и потребовала у России детальные разъяснения по военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины и во временно оккупированном Крыму. Ответ на свой запрос Киев ожидает получить в течение 48 часов.

Об этом сообщает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

"Мы официально применили механизм уменьшения опасности, согласно разделу III Венского документа, и обратились к Российской Федерации с запросом предоставить детальные разъяснения по военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины и во временно оккупированном Крыму", - говорится в сообщении.

Кулеба акцентировал на том, что согласно положениям Венского документа, Россия должна предоставить точные районы проведения военной деятельности, уведомить даты ее завершения, а также наименование, подчиненность, количество военных формирований; также типы вооружений и военной техники, участвующие в ней.

"Россия имеет 48 часов на ответ. В случае ее отсутствия или предоставления недостаточной или ненадлежащей информации, Украина обратится в РФ и другие государства-участники Венского документа о созыве чрезвычайной встречи, на которой Россия должна будет предоставить разъяснение", - резюмировал Кулеба.

Напомним, 10 февраля в Беларуси начались совместные с Россией учения "Союзная решимость - 2022". Учения походят на фоне напряжения, вызванного разговорами о "вторжении" России в Украину, которые нагнетают на Западе.

Также мы сообщали, что в воскресенье, 13 февраля, Российская Федерация начнет военные учения в акватории Черного и Азовского морей. Учения продлятся неделю - до 19 февраля.