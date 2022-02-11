Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захаров прокомментировала слова генсека НАТО о том, что из-за ситуации вокруг Украины возможен военный конфликт в Европе. Дипломат считает, что Альянс создает повод для наращивания военной мощи у границ России.

Об этом Мария Захарова написала в своем Тelegram-канале в пятницу, 11 февраля.

"А вот что происходит на самом деле: НАТО продолжает наращивать присутствие у границ России и создает для этого повод в виде нагнетания ситуации вокруг Украины", - считает Захарова.

Напомним, 10 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским наращивание военных сил России у границ Украины и призвал РФ к деэскалации.

За несколько дней до этого генсек НАТО заявил о росте риска вторжения России в Украину. К такому выводу он пришел основываясь на "угрожающей риторике" Москвы.

Спецкор "Страны" Олеся Медведева в выпуске своего блога "Ясно.Понятно" подробно объяснила, кому выгодно нагнетание "военной истерии" вокруг Украины и как это связано с внутренними политическими факторами США и Великобритании: