Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским наращивание военной мощи Российской Федерации у границ Украины, а также призвал Россию к деэскалации и диалогу.

Об этом Столтенберг написал в Twitter в четверг, 10 февраля.

"Поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским о наращивании военной мощи России в Украине и вокруг нее. НАТО продолжит оказывать политическую и практическую поддержку нашему уважаемому партнеру. Мы призываем Россию к деэскалации и следовать пути диалога, чтобы найти мирное решение", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что Йенс Столтенберг ушел от ответа на вопрос, может ли Украина стать членом альянса, не урегулировав ситуацию с аннексированным Крымом.

Также "Страна" информировала о том, что генеральный секретарь НАТО заявил, что направил министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо с предложение провести новые переговоры, в том числе и о ситуации вокруг Украины.

Тем временем Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании Борис Джонсон сообщил со ссылкой на разведку своей страны о перемещениях войск России у границ с Украиной, усомнившись в том, что Москва уже приняла решение о дальнейших действиях.