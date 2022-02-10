Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что направил министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо с предложение провести новые переговоры, в том числе и о ситуации вокруг Украины.

Об этом Столтенберг сказал на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, пишет "Радио Свобода".

Столтенберг сказал, что за последние дни возросла угроза "российского вторжения" и он направил главе МИД РФ письмо с новыми предложениями касательно переговоров. Как пишет ТАСС, Столтенберг заявил, что в письме призывает провести новые переговоры по военной транспарентности и ситуации в Украине.

В Кремле пока не дали комментариев по этому поводу.

Напомним, в декабре прошлого года Москва опубликовала стратегическое предложение по гарантиям безопасности к США и НАТО. Всего в нем двенадцать пунктов, один из которых - исключение дальнейшего расширения альянса на восток и присоединения к нему Украины.

После этого, в январе прошли переговоры России с США, РФ с НАТО и обсуждения в ОБСЕ. Речь на встречах шла, в том числе, и о гарантиях безопасности.

Также сообщалось, что после прошедших на трех уровнях переговоров НАТО и США дали письменные ответы России, а в РФ заявили о разочаровании реакцией западных стран на требования Москвы.

Что США готовы предложить России в рамках соглашений по безопасности, подробно рассказывала Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно".