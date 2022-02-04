В России разочарованы тем, как отреагировали западные страны на требования Москвы по гарантиям безопасности. При это РФ оценила серьезность подхода ко многим аспектам и положительно оценила готовность продолжать диалог.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МИД РФ.

"Да, мы разочарованы тем, что по нашим главным требованиям движения навстречу России нет...Но вместе с тем мы видим серьезность подхода оппонентов к целому ряду аспектов, в том числе текущей повестки дня в области контроля над вооружениями", - сказал собеседник издания.

Кроме того, он рассказал, что несмотря на то, что "сложно сказать, что реальный шаг с Запада навстречу нам сделан", можно сделать вывод, что "проявлен интерес к продолжению диалога, что само по себе тоже положительно".

По словам источника издания, контакты России с Западом касательно гарантий безопасности будут продолжены в последнее время.

Напомним, El País опубликовала копии ответов США и НАТО России по гарантиям безопасности. Что в них сказано писала "Страна". При этом в Госдепе считают Россию виновной в утечке ответов США по безопасности.