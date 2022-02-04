Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд обвинила Россию в утечке ответов США и НАТО по безопасности, которые обнародовала испанская газета El País.

Об этом она заявила в интервью ТАСС.

"Мы почти уверены - в том смысле, что пометки на документе были теми же самыми, которые были на переданном нами Российской Федерации. Копии документа, которые были переданы союзникам, имели другие пометки", - ответила Нуланд на вопрос о том, считает ли она, что утечку документов, которые опубликовала El País, устроила Россия.

В посольстве РФ в Вашингтоне отреагировали на заявление заместителя госсекретаря США. Там заявили, что обвинения Нуланд вызывают недоумение.

В посольстве добавили, что в качестве доказательства вины российской стороны американский дипломат приводит тот факт, что в опубликованных документах содержались некие пометки, предназначенные для РФ.

"С тем же успехом можно предположить, что американцы сами сделали копию документа с "пометками", которая в итоге и была передана журналистам... Напомним, что обнародование материалов произошло через газету государства - члена НАТО - близкого союзника США", - заявили в посольстве, добавив, что "США занимается конспирологией вместо того, чтобы фокусироваться на сути российских озабоченностей".

Также в посольстве призвали Вашингтон "отказаться от пропаганды и заняться серьезной работой по укреплению европейской безопасности".

Напомним, El País опубликовала копии этих документов 2 февраля. Из ответов НАТО и США на предложения России по безопасности следует, что главное требование РФ о гарантиях невступления Украины в альянс не обсуждается. При этом в США и НАТО призвали Россию "немедленно деэскалировать ситуацию около Украины проверяемым, своевременным и прочным образом". Подробнее о том, что написано в документах, мы анализировали в отдельном материале.

Также мы писали, что Госдеп подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа США и НАТО.

Кроме того, сообщалось, что автор статьи испанской газеты, которая опубликовала ответы США и НАТО, заявил, что находится в Украине.