Испанская газета El País опубликовала документы, которые, как утверждается, являются официальными ответами США и НАТО на предложения России по безопасности.

В документах, в частности, говорится, что США и НАТО отказываются подписать двусторонний договор о безопасности в Европе с Россией, а также закрыть дверь для будущего вступления Украины в альянс.

Вместе с тем Вашингтон и Альянс предлагают Путину обсудить соглашения о разоружении и меры доверия на различных форумах (таких как, ОБСЕ, Диалог по стратегической стабильности между США и Россией и Совет НАТО-Россия), успех которых обуславливает начало деэскалации российской военной угрозы на Украине.

"Учитывая продолжающееся масштабное, одностороннее и неоправданное развертывание войск в Украине и Беларуси и вокруг них, мы призываем Россию немедленно деэскалировать ситуацию проверяемым, своевременным и прочным образом", - заявляет НАТО.

США утверждают, что прогресс по вопросам разоружения и мер доверия может быть достигнут "только в условиях деэскалации угрожающих действий России в отношении Украины".

"Мы готовы рассмотреть договоренности или соглашения с Россией по вопросам, представляющим двусторонний интерес, включить письменные документы, касающиеся наших соответствующих проблем безопасности", - говорится в документах.

США указывают, что готовы обсуждать отказ от размещения наступательных ракетных комплексов наземного базирования и постоянных сил с боевой задачей на территории Украины, но при этом подчеркивают намерение придерживаться политики открытых дверей НАТО.

Карты НАТО и Белого дома не идентичны. El País поясняет, что главное различие заключается в том, что США готовы обсуждать концепцию "неделимости безопасности", которую Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) одобрила в 2010 году. Москва добавила ее в первую статью своего проект договора, так как именно на этом принципе основано утверждение о том, что возможное вступление Украины в НАТО повлияет на ее безопасность.

В тексте США, не разделяется российская точка зрения и указывается, что концепцию неделимости безопасности "нельзя рассматривать изолированно", на сказано о готовности обратиться к "соответствующим интерпретациям".

Напомним, МИД России потребовал у НАТО ответить, как страны альянса будут укреплять свою безопасность, не ущемляя других.

Также мы писали, что по словам Путина, США и НАТО отвергли ключевые предложения России по гарантиям безопасности.