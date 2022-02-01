В Министерстве иностранных дел Российской Федерации опровергли передачу ответа США на предложения Вашингтона по безопасности, о чем ранее сообщили американские СМИ.

Об этом заместитель главы МИД РФ Александр Грушко рассказал "РИА Новости".

Кроме того, высокопоставленный дипломатический источник издания сегодня утром сообщил, что Москва все еще готовит реакцию на ответ США по безопасности.

Также указано, что сегодня утром глава МИД России Сергей Лавров направил главам МИД НАТО, в том числе и Энтони Блинкену, послания по теме безопасности. Они касаются того, как в альянсе понимают принцип неделимости.

Ранее сегодня американские СМИ со ссылкой на свои источники в Госдепе сообщили, что США получили письменный ответ российских властей на американские предложения по гарантиям безопасности.

Напомним, в конце прошлого года Россия обнародовала свои предложения по гарантиям безопасности, в одном из пунктов которого речь шла о нерасширении НАТО на восток. После этого, уже в январе, состоялись три раунда переговоров: РФ с США в в Женеве, затем с НАТО в Брюсселе и обсуждения в ОБСЕ.

26 января посол США привез в МИД РФ ответ Вашингтона по российским требования о гарантиях безопасности. По словам президента РФ Путина в ответах США и НАТО не учли некоторые "принципиальные озабоченности России".