В США расшифровали свою позицию по ответу на предложения России по безопасности в Европе.

Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби в субботу, 29 января.

Контр-адмирал ВМС США и пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Пентагон готов к сокращению учений в Европе, а также готов работать с Москвой по другим ее предложениям. Но в ведомстве не согласны вводить запрет на вступление Украины в НАТО.

"Когда мы начали с Путиным эти переговоры, мы были готовы что-то предложить, если Россия ответит взаимностью. Например, сокращение, возможно, размера и масштабов некоторых наших учений на континенте, но это потребует взаимности со стороны России. Они не хотели идти на это. Так что, повторюсь, мы не закрываем дверь для переговоров", – заявил Джон Кирби.

Напомним, что в пятницу, 28 января, Владимир Путин впервые прокомментировал ответ США на предложения России по безопасности в Европе. Президент РФ обратил внимание на то, что в этих ответах не учли такие "принципиальные озабоченности России, как недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия-НАТО".

Ранее "Страна" сообщала, что в НАТО признали отсутствие планов России вторгаться в Украину.

Также мы писали, что в Белом доме отрицают, что Байден сказал Зеленскому о неизбежности российского вторжения.