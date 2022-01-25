Страны Европейского Союза не могут прийти к единому мнению относительно того, что именно считать вторжением Москвы в Украину и в ответ на какие действия России должны быть введены новые санкции.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Указано, что между Вашингтоном и Брюсселем идет обсуждение того, как правильно реагировать на дезинформацию, кибератаки, ограничения поставок газа или попытки дестабилизировать правительство президента Украины Владимира Зеленского или НБУ.

При этом страны ЕС не пришли к единому мнению относительно того, что считать российским вторжением в Украину.

"Но страны расходятся во мнениях относительно того, как реагировать на различные сценарии, даже спорят, что именно будет считаться вторжением", - сказано в статье.

Кроме того, в странах разные взгляды и на то, какие именно санкции должны быть применены в отношении России в случае нападения на Украину.

Издание отмечает, что европейские страны придерживаются разных взглядов на то, какие политические, экономические или финансовые санкции должны быть наложены на Россию в случае вторжения в Украину.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов, а вслед за ним и глава Минобороны Украины Богдан Резников заявили, Россия не создала ни одной ударной группировки, что указывает на отсутствие подготовки военного наступления.

Тем не менее, посольство США в Украине и Великобританию начинают частичную эвакуацию.