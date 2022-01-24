Сегодня у Зеленского провели первое в этом году заседание СНБО.

Санкций не вводили и никаких конкретных решений не принимали. Но главная цель была в другом: убедить украинцев, что "вторжения" России не будет, а ситуация в экономике под контролем.

Последнее нужно для того, чтобы остановить падение гривны. Но в целом по заявлениям чиновников складывается впечатление, что Зеленский в сценарий нападения России, о котором громко кричат американцы, не слишком верит.

И это ставит в очень глупое положение именно Вашингтон, Лондон и другие страны, которые продвигают концепцию "вторжения".

Проанализировали сегодняшние "нарративы" Совета безопасности и обороны.

Дипломаты не бегут, войны не будет

Главное из прозвучавшего - это серия успокоительных заявлений Данилова о том, что войны с Россией не будет.

"Мы не видим никаких оснований для того, чтобы сегодня было утверждение о полномасштабном наступлении на нашу страну. Это невозможно сделать даже физически", - заявил секретарь СНБО. По его словам, то, что российские войска передвигаются по территории РФ - "не новость".

Численность этих сил, по его словам, за последнее время не выросла - ближайшая к Украине группировка войск насчитывает примерно 109 тысяч личного состава и порядка 20 тысяч сил обеспечения.

Аналогичные цифры Данилов называл еще осенью, когда на Западе только заговорили о "вторжении".

Слышались от секретаря СНБО и нотки недовольства западными партнерами, которые раздувают военные слухи. Он сказал, что паника "разжигается в СМИ не только страны-агрессора, но и других стран". И заявил, что иностранные дипломаты из Украины не бегут.

На сегодня только три страны заявили о частичной эвакуации - США, Британия и Австралия, напомнил Данилов.

В том же ключе выступали на брифинге после Совбеза и другие чиновники. Каждый из них рапортовал о том, что в подведомственной ему сфере все в порядке. Угля хватает, вакцины есть, соцвыплаты и пенсии будут выплачиваться.

Интерес вызвало только выступление главы Минцифры Федорова о состоявшейся в январе кибератаке. Он продолжил утверждать, что чувствительного ущерба эта атака не нанесла. Но тот факт, что спустя десять дней вопрос выносится на СНБО, ущерб, судя по всему, был достаточно серьезным.

Тем более, что есть и другие данные о том, что урон от атаки был колоссальным.

В конце отдельное видео записал и Зеленский. Основная его мысль - все порядке, нападения нет, паниковать не нужно, а нужно думать, как потратить ковидную тысячу.

Почему Киев опровергает "вторжение"?

Помимо чисто экономических моментов - остановить падение гривны и отток из Украины капиталов на фоне паники - "Страна" уже рассказывала о других резонах, почему в Киеве опровергают "вторжение".

Во-первых, сам Зеленский уже говорил, что под заявления о войне Банковую склоняют пойти на исполнение политической части Минский соглашений. Что, возможно, является договоренностью между Байденом и Путиным. Но Зеленскому этого делать не хочется.

Во-вторых, масштабная война с Россией может стать фатальной для Украины, а украинские элиты потеряют не только власть, но и собственность (не говоря уже об угрозе лишиться свободы или жизни). Поэтому Киев не могут не пугать настойчивые попытки отдельных стран Запада "накликать" крупный конфликт Украины с Россией.

Да и локальный конфликт без вторжения по всей территории Украины, в случае проигрыша ВСУ хотя бы на Донбассе может быть использован для свержения Зеленского его многочисленными противниками.

Правда, несмотря на все эти логичные резоны, уровень доверия к словам Данилова в народе объективно низкий. Поскольку там, где им это выгодно, украинские власти говорят совсем обратные вещи.

Например, требуют оружия у Германия, заявляя, что "враг у ворот". Аналогично постоянно говорит об "эскалации со стороны Москвы" украинский МИД. Не говоря уже о самом Зеленском, который требует ввести против России "превентивные санкции" (за что, если вторжения не будет?), а также выдвигает гипотезы, что российская армия вступит в Харьков.

То есть, на западную аудиторию Киев говорит то, что от него ожидают услышать - о росте опасности "вторжения". С понятной целью - выбить побольше денег и оружия. Внутри Украины же риторика совершенно другая.

Это двоемыслие вызывает у многих "когнитивный диссонанс", и люди начинают реально верить в наихудший сценарий.

Но глупее всех в этой ситуации выглядят американцы и британцы. Пока они раздувают военную истерию вокруг Украины, потенциальная "жертва вторжения" такую угрозу отрицает, а тех, кто распускает об этом слухи еще и прямо обвиняет в разжигании паники.

И это будет укреплять не только позиции Москвы, но и Евросоюза, который всячески дает понять, что в нападение Путина не верит.