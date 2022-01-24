Сегодня, 24 января, нетрадиционно для понедельника, президент Украины Владимир Зеленский созвал представителей СНБО на заседание. Оно стало первым в 2022 году.

Известно, что встречу посвятили минимум четырем направлениям:

обеспечению нацбезопасности от внутренних и внешних угроз,

экономике,

энергетике,

коронавирусу.

Первый пункт касается нагнетания ситуации вокруг нападения России на Украину и, как следствие, подготовке эвакуации иностранных дипломатов из посольств в Киеве. Детали второго — экономического — пункта не были ясны.

Третий, вероятно, касается критически низких запасов газа в украинских подземных хранилищах, о которых сегодня заявил "Газпром". Четвертый — относительно роста заболевания ковидом и штаммом Омикрон в частности — ожидается, что в ближайшее время количество новых пациентов с коронавирусом значительно возрастет.

"Страна" публикует заявления секретаря СНБО Алексея Данилова, озвученные на брифинге по итогам мероприятия, и анализирует их.

Прямая трансляция

19:31 Министр обороны поясняет, что такое добровольческие формирования согласно закону.

"Они будут разворачиваться по представлению командующего сил теробороны по решению главнокомандующего ВСУ в маленьких населенных пунктах, селах при необходимости. наполнять их будут местные жители, у которых есть охотничье оружие. Чтобы они в случае необходимости могли выполнять задачи по охране объектов критической инфраструктуры, если такие находятся на территории населенного пункта" - сказал министр.

19:29 По словам Резникова, местной власти рассылают письма за его подписью с перечислением потребностей теробороны. На местах начали работать над поиском помещений для размещения этих сил, хранения оружия, техники.

19:22 Слово взял глава Минобороны Резников. Говорит о законе "О национальном сопротивлении". Напоминает, что это часть ВСУ, а не подразделения добровольцев.

По его словам, за счет теробороны ВСУ планируют расширить на 10 тысяч человек. Процесс идет. Сформированы четыре региональных управления - восток, запад, юг, север.

В приграничных областях силы теробороны сформировали на 70% для режима мирное время.

19:15 Шмыгаль перечисляет достижения власти: стипендии повысили, зарплату в МВД тоже скоро повысят, за 1000 гривен "Е-поддержки" украинцы покупают книги, денег в бюджете хватит и на повышение пенсий и на выплату субсидий.

Шмыгаль напоминает то, о чем уже и так заявляли власти: тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона не повысят.

"Ключевой месседж - не паниковать" - завершает Шмыгаль.

19:11 Слово взял премьер Шмыгаль. Он заявил, что угроз экономике нет, а те, кто говорят обратное - дезинформаторы.

Говорит, что курс доллара, которые сегодня растет и уже перешагнул отметку в 28,6 гривен, находится "в рамках макроэкономической стабильности".

Основная мысль Шмыгаля - с экономикой все прекрасно, и тоже нет причин для паники.

То есть, сегодняшний СНБО собрался для того, чтобы прописать украинцам "успокоительное" и "прикрутить" панику, связанную с военными слухами.

19:10 О слухах с вторжением секретарь Данилов сказал, что ситуация сложная с 2014 года, но сейчас раздувается.

Он вновь провел линию, что не нужно нагнетать панику, все находится под контролем и ничего нового не происходит.

"Нет никаких поводов, чтобы мы с вами сегодня паниковали", - заявил секретарь СНБО немного дрогнувшим голосом.

Данилов раскритиковал Кличко, который собирает мэров города для организации "сопротивления агрессору". По его словам, для этого есть армия и каждый должен заниматься своим делом.

В общем, в целом, риторика та же - причин для паники нет.

19:07 Среди докладов сегодня, которые заслушали на заседании СНБО: доклады силовиков, ситуация в экономике, ситуация с коронавирусом, хакерская атака, которая произошла недавно.

19:05 Начался брифинг по итогам заседания