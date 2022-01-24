Сегодня, 24 января, нетрадиционно для понедельника, президент Украины Владимир Зеленский созвал представителей СНБО на заседание. Оно стало первым в 2022 году.
Известно, что встречу посвятили минимум четырем направлениям:
- обеспечению нацбезопасности от внутренних и внешних угроз,
- экономике,
- энергетике,
- коронавирусу.
Первый пункт касается нагнетания ситуации вокруг нападения России на Украину и, как следствие, подготовке эвакуации иностранных дипломатов из посольств в Киеве. Детали второго — экономического — пункта не были ясны.
Третий, вероятно, касается критически низких запасов газа в украинских подземных хранилищах, о которых сегодня заявил "Газпром". Четвертый — относительно роста заболевания ковидом и штаммом Омикрон в частности — ожидается, что в ближайшее время количество новых пациентов с коронавирусом значительно возрастет.
"Страна" публикует заявления секретаря СНБО Алексея Данилова, озвученные на брифинге по итогам мероприятия, и анализирует их.
Прямая трансляция
19:31 Министр обороны поясняет, что такое добровольческие формирования согласно закону.
"Они будут разворачиваться по представлению командующего сил теробороны по решению главнокомандующего ВСУ в маленьких населенных пунктах, селах при необходимости. наполнять их будут местные жители, у которых есть охотничье оружие. Чтобы они в случае необходимости могли выполнять задачи по охране объектов критической инфраструктуры, если такие находятся на территории населенного пункта" - сказал министр.
19:29 По словам Резникова, местной власти рассылают письма за его подписью с перечислением потребностей теробороны. На местах начали работать над поиском помещений для размещения этих сил, хранения оружия, техники.
19:22 Слово взял глава Минобороны Резников. Говорит о законе "О национальном сопротивлении". Напоминает, что это часть ВСУ, а не подразделения добровольцев.
По его словам, за счет теробороны ВСУ планируют расширить на 10 тысяч человек. Процесс идет. Сформированы четыре региональных управления - восток, запад, юг, север.
В приграничных областях силы теробороны сформировали на 70% для режима мирное время.
19:15 Шмыгаль перечисляет достижения власти: стипендии повысили, зарплату в МВД тоже скоро повысят, за 1000 гривен "Е-поддержки" украинцы покупают книги, денег в бюджете хватит и на повышение пенсий и на выплату субсидий.
Шмыгаль напоминает то, о чем уже и так заявляли власти: тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона не повысят.
"Ключевой месседж - не паниковать" - завершает Шмыгаль.
19:11 Слово взял премьер Шмыгаль. Он заявил, что угроз экономике нет, а те, кто говорят обратное - дезинформаторы.
Говорит, что курс доллара, которые сегодня растет и уже перешагнул отметку в 28,6 гривен, находится "в рамках макроэкономической стабильности".
Основная мысль Шмыгаля - с экономикой все прекрасно, и тоже нет причин для паники.
То есть, сегодняшний СНБО собрался для того, чтобы прописать украинцам "успокоительное" и "прикрутить" панику, связанную с военными слухами.
19:10 О слухах с вторжением секретарь Данилов сказал, что ситуация сложная с 2014 года, но сейчас раздувается.
Он вновь провел линию, что не нужно нагнетать панику, все находится под контролем и ничего нового не происходит.
"Нет никаких поводов, чтобы мы с вами сегодня паниковали", - заявил секретарь СНБО немного дрогнувшим голосом.
Данилов раскритиковал Кличко, который собирает мэров города для организации "сопротивления агрессору". По его словам, для этого есть армия и каждый должен заниматься своим делом.
В общем, в целом, риторика та же - причин для паники нет.
19:07 Среди докладов сегодня, которые заслушали на заседании СНБО: доклады силовиков, ситуация в экономике, ситуация с коронавирусом, хакерская атака, которая произошла недавно.
19:05 Начался брифинг по итогам заседания