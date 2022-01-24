Российская энергетическая компания "Газпром" заявила о том, что уровень запаса голубого топлива в хранилищах ПХГ Европы и Украины достиг исторического минимума.

Об этом сообщает пресс-служба "Газпрома" в своем Telegram-канале.

"На 22 января заполненность снизилась до 12,1 млрд кубометров. Это на 44,6% ниже, чем в прошлом году, и на 3,2 млрд кубометров меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 года. А на сегодня запасы в ПХГ Украины "провалились" уже ниже 12 млрд кубометров", - сообщает "Газпром".

Из европейских ПХГ, по данным "Газпрома", отобрано уже более 70% от объема газа, закачанного в летний сезон. "Рекордный минумум" наступил почти 2 недели назад.

"С 11 января 2022 года уровень запасов в европейских ПХГ перешел в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений. На 22 января запасы уже на 1,85 млрд кубометров меньше минимального показателя на эту дату", - сказано в сообщении.

В "Газпроме" сообщают, что на 22 января объем активного газа в европейских хранилищах был на 26% меньше прошлогоднего уровня, отбор достиг 71,8% или 34,3 млрд кубометров

газа.

Напомним, ранее мы писали о том, что в украинских ПХГ, по состоянию на 1 января 2022 года осталось 13,517 млрд куб. м природного газа, что почти на 43% меньше, чем на аналогичную дату годом ранее.

Кроме того, издание "Bloomber" предполагало, что в ближайшие несколько месяцев Европа может остаться без газа из-за морозов и низких запасов в хранилищах.