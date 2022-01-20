Дочерняя компания НАК "Нафтогаз Украины" - "Нафтогаз Тепло", которая получила в управление ряд тепловых электростанций (ТЭЦ), не собирается применять в производстве этих предприятий газ, а переводит их на биосырье, то есть, солому, щепу и мусор.

Об этом заявил руководитель ООО "Нафтогаз Тепло" Виталий Михаил в интервью "Интерфакс-Украина".

Такое решение принято в рамках переориентации компании на возобновляемые источники энергии.

"Есть, например, малый местный бизнес, который будет знать, что компании для выработки тепла и электроэнергии ежегодно нужно определенное количество биосырья. Пусть это будет щепа или солома. Это еще может быть специально переработанный мусор" , – отметил Михайльо.

Он заявил, что в Дании 70% тепловой энергии добывается таким способом.

По его словам, перевод на мусор, щепу и солому начнется уже, примерно, с апреля. После окончания отопительного сезона.

Ранее мы писали, что Витренко заявлял, что "Нафтогаз" не может удержать низкие тарифы, нужно переходить на биогаз.

Также сообщали, что СБУ ранее предупредила Кабмин, что целые регионы Украины могут остаться без отопления. По данным спецслужбы, Славянская ТЭС имеет в 50 раз меньше необходимого запаса угля, Луганская ТЭС имеет в четыре раза ниже минимально необходимых запасов, а Дарницкая ТЭЦ вообще не имеет запасов.