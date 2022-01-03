Европейская Комиссия получила жалобу от украинской компании "Нафтогаз" на российский "Газпром", о подаче которой сообщалось в декабре.

Об этом пишет агентство "Интерфакс-Украина", в понедельник, 3 января.

"Мы получили жалобу. Мы рассмотрим ее в соответствии с нашими стандартными процедурами", - сказал в ходе брифинга представитель Еврокомиссии Тим МакФи, отвечая на вопросы агентства.

Напомним, "Нафтогаз" решил подать жалобу в ЕС на "Газпром" из-за того, что российская компания резко уменьшила продажу собственного газа на европейском спотовом рынке, несмотря на растущий спрос. В "Нафтогазе" добавили, что именно это стало причиной рекордного роста цен на газ в Европе.

Кроме того, украинская компания заявила, что цель "Газпрома" - создать искусственный дефицит газа и давить на Евросоюз для скорейшего запуска "Северного потока-2" без соблюдения требований европейского законодательства.

Также мы писали, что в российском "Газпроме" ожидают по итогам года самую большую финансовую прибыль в истории компании.

Кроме того, сообщали, что в публичном акционерном обществе "Газпром" заявили, что выполнили свои обязательства по транзитному договору с Украиной за 2021 год.