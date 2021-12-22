Цена на газ в Европе снова обновила рекорд. На фоне падения выработки электроэнергии из возобновляемых источников до трехмесячного минимума она достигла почти $2200 за тысячу кубометров. Утром в среду, 22 декабря, цена немного опустилась.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По информации ассоциации WindEurope, во вторник вклад ветровой генерации в выработку электроэнергии обрушился до 5,5% (ниже этот показатель был только в начале сентября) после и без того низких 9,4% в понедельник. В предыдущую неделю (с 13 по 19 декабря) средний показатель составил 13,7% при максимуме в воскресенье - 20%.

В среду с утра газ в Европе торговался на уровне $1950 за тысячу кубометров. В ноябре контракт "на день вперед" торговался на TTF в среднем по $945, в декабре - $1379 за тысячу кубометров. С начала года среднее значение цены достигло $545.

"Газпром" не заказывал на газовые сутки вторника транзит по "Ямалу-Европе". Трубопровод перешел в реверсный режим - газ идет с запада на восток.

В России и Европе понижается температура воздуха, что также оказывает влияние на котировки.

Нынешний уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы достиг отметки 58,96% от их максимальной вместимости - это на 16,5 процентных пунктов ниже среднего значения за последние пять лет, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.

Напомним, вчера цены на газ на Украинской энергетической бирже перевалили за 60 тысяч гривен за тысячу кубометров.

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