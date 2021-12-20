"Газпром" не стал заказывать дополнительную мощность для транзита газа через Украину в январе, а для транзита через Польшу забронировал на январь 19,26 млн кубов из предложенных 89,1 млн. Компания заказала лишь 21,6% предложенных мощностей по прокачке через Польшу по "Ямалу - Европе" на аукционе 20 декабря, сообщает ТАСС.

По данным платформ RBP и GSA Platform, в понедельник 20 января "Оператор ГТС Украины" предложил на аукционе транзитные мощности на январь в объеме до 9,8 млн куб.м в сутки через газораспределительную станцию "Суджа" и до 5,2 млн куб.м в сутки через станцию "Сохрановка".

Но по итогам аукциона они остались невостребованными. Торги прошли в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта на 40 млрд куб.м на год.

Российский газовый холдинг начал снижать объем бронирования транзита газа по "Ямалу - Европе" с прошлой пятницы, 17 декабря. А дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину и Польшу компания не бронирует уже на протяжении четырех месяцев.

Напомним, в ближайшие дни метеорологи прогнозируют резкое похолодание в Украине. В Киеве днем столбики термометров опустятся до минус 7 градусов, а в других регионах и того ниже. Такие синоптические прогнозы довольно тревожные для украинской энергетики, которая испытывает сильный дефицит угля.

Тем более, что СБУ заявляет об угрозе отключения от отопления целых регионов. А глава компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что украинцам нужно экономить газ из-за тяжелой ситуации в энергетике. Он дал понять, что "Нафтогаз" не сможет удержать существующие тарифы, и без того неподъемные для многих украинцев.