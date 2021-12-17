Глава компании "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко призвал сограждан экономить газ из-за тяжелой ситуации в энергетике.

Об этом Витренко заявил 16 декабря в эфире программы "Право на власть" телеканала "1+1".

Он прозрачно намекнул, что "Нафтогаз" не сможет удержать существующие тарифы, и без того для многих неподъемные.

"Мы честно говорим: если сохранятся такие цены, мы как национальная компания не сможем покрывать такую разницу. Поэтому это будет серьезный разговор и внутри страны с депутатами, которые голосуют за бюджет, который определяет источники и использование средств, и с потребителями, украинцами. Мы действительно будем садиться и решать, как проживать", - сказал Витренко.



По его словам, нужно, чтобы коммунальные предприятия "переходили с природного газа на биогаз".



"Биогаз можно делать из отходов сельскохозяйственного производства, из переработки мусора. Это надо делать. Украина может как минимум 5 миллиардов кубометров природного газа заменить биогазом, нужно увеличивать добычу", - считает Витренко.



После чего призвал украинцев экономить. По его словам, если бы потребление газа на душу населения было, как, например, в Польше, Украина могла бы экспортировать газ и не нуждалась в импорте.

К слову, в 2018 году "Нафтогаз" уже выступал с призывами экономить газ. Тогда эту инициативу со слоганом "Прикрути!" поддержал Петр Порошенко.

Между тем СБУ предупредила Кабмин, что целые регионы Украины могут остаться без отопления. По данным спецслужбы, Славянская ТЭС имеет в 50 раз меньше необходимого запаса угля, Луганская ТЭС имеет в четыре раза ниже минимально необходимых запасов, а Дарницкая ТЭЦ вообще не имеет запасов.

Ранее "Страна" сообщала, что из хранилищ Украины поднят уже почти весь газ, закачанный при подготовке к зиме.