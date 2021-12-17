Пока в Офисе президента ждут прибытия шести кораблей с углем, глава "Нафтогаза" Юрий Витренко констатировал, что в Украине сейчас критически малые запасы этого энергоносителя.

Об этом Витренко сказал 16 декабря в эфире программы "Право на власть" телеканала "1+1".

"Уголь - его сейчас критически малые запасы. Меньше, чем обычно", - сказал он.

При этом Витренко добавил, что "сейчас идет много угля", имея в виду упомянутые корабли.

Что касается запасов газа, то он сообщил, что в этом отношении ситуация в стране не критическая.

"Сейчас нормальные запасы газа", - успокоил он, заверив, что по состоянию на 1 января 2022 года прогнозируется на 3% больше запасов газа, чем средние запасы в 2015-2019 годах.

Между тем Министерство энергетики недавно сообщило, что в Украине запасы угля на государственных тепловых электростанциях компании "Центрэнерго" в два раза ниже минимально допустимого уровня.

А СБУ предупредила Кабмин, что целые регионы Украины могут остаться без отопления. По данным спецслужбы, Славянская ТЭС имеет в 50 раз меньше необходимого запаса угля, Луганская ТЭС имеет в четыре раза ниже минимально необходимых запасов, а Дарницкая ТЭЦ вообще не имеет запасов.

Ранее "Страна" сообщала, что из хранилищ Украины поднят уже почти весь газ, закачанный при подготовке к зиме.