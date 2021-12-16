Служба безопасности Украины направила Кабинету министров отчет по контрразведывательному обеспечению объектов критической инфраструктуры в электроэнергетической сфере. Согласно тексту документа, Украина оказалась в шаге от остановки теплогенерирующих предприятий из-за критически низких запасов угля.

Документ опубликовало издание "Зеркало недели".

"Одним из негативных явлений при прохождении осенне-зимнего периода (ОЗУ) 2021-2022 является непринятие надлежащих мер по накоплению угля на складах ТЭС/ТЭЦ. В частности, на 01.12.2021 на складах находится 486,2 тыс. тонн угля при плановом накоплении 2632,7 тыс. тонн (отклонение ─ 2146,5 тыс. тонн), что в свою очередь свидетельствует о критическом запасе указанного топлива", - написано в отчете.

СБУ особо подчеркивает, что под угрозой отключения отопления оказались целые регионы, которые обеспечивают некоторые ТЭС и ТЭЦ, так как:

Славянская ТЭС имеет в 50 раз меньше необходимого запаса угля;

Луганская ТЭС имеет в четыре раза ниже минимально необходимых запасов;

запасы Черниговской ТЭЦ в пять раз ниже нормы;

Дарницкая ТЭЦ вообще не имеет запасов.

СБУ предупредила правительство, что такая ситуация создает угрозу энергетической безопасности государства и надежному прохождению отопительного сезона. А это, в свою очередь, может привести к "чрезвычайным событиям техногенного характера, росту социальной напряженности среди населения и дискредитации органов государственной власти".

Ранее "Страна" сообщала, что из хранилищ Украины поднят уже почти весь газ, закачанный при подготовке к зиме.

Причем запасы газа растаяли на фоне роста цен на газ в Европе, где они уже перевалили за отметку $1400.