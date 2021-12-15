Запасы в украинских подземных хранилищах газа опустились до 15,34 млрд куб.м, а в европейских отобрана уже одна треть (32,6%) от объема газа, закачанного в летний период. "Газпром" продолжает закачку собственного газа в пять европейских подземных хранилищ.

Об этом сообщает пресс-служба "Газпрома".

"По данным Gas Infrastructure Europe, на 13 декабря объем активного газа в европейских подземных хранилищах — на 24,5% (на 19,9 млрд куб. м) меньше прошлогоднего уровня. Отобрана уже одна треть (32,6%) от объема газа, закачанного в летний период", - говорится в сообщении.

Креме того, компания продолжает закачку собственного газа в пять европейских подземных хранилищ.

"Запасы газа в украинских ПХГ опустились до 15,34 млрд куб. м. Это ниже показателя прошлого года на 39,2% (на 9,9 млрд куб. м) и практически соответствует уровню на начало закачки в этом году (15,29 млрд куб. м). Таким образом, из хранилищ Украины поднят уже почти весь газ, закачанный при подготовке к зиме", - добавили в "Газпроме".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон предполагает, что Россия может прекратить транзит газа через Украину этой зимой. Оценивая возможность сценария, в котором РФ прекращает транзит газа через Украину уже этой зимой, он заявил, что это политический вопрос, а не экономический.