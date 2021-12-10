Гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон предполагает, что Россия может прекратить транзит газа через Украину этой зимой.

Об этом Макогон заявил в интервью "БизнесЦензору".

Оценивая возможность сценария, в котором РФ прекращает транзит газа через Украину уже этой зимой, Сергей Макогон заявил, что это политический вопрос, а не экономический.

"Мы видим, что в последние месяцы усилилось давление на Украину по всем направлениям. Это и прекращение экспорта энергетического угля в Украину из РФ, и стягивание войск на границу, и блокирование экспорта угля из Казахстана. Учитывая все эти события, не исключено, что будет прекращен и транзит газа через Украину. Тогда уже будут сброшены все маски – это будет открытая, ничем не обоснованная, агрессия. Я надеюсь, что до этого не дойдет", - заявил Макогон.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что с европейскими партнерами идут переговоры о возможности продлить контракт на транзит газа через Украину на 15 лет. По его словам, на переговорах Украина предложила увеличить сверх условий контракта транзит до 55 млн кубометров и транзитировать этот излишек по цене вдвое ниже, чем в существующем контракте.

Также мы писали о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что продлевать транзит газа через Украину после 2024 года, когда завершится срок действия действующего контакта, можно будет при условии, если "удастся этот газ продать". А на сегодняшний день определенности по этой линии у "Газпрома" нет.