В Киеве допустили остановку транзита российского газа через Украину уже этой зимой
Гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон предполагает, что Россия может прекратить транзит газа через Украину этой зимой.
Об этом Макогон заявил в интервью "БизнесЦензору".
Оценивая возможность сценария, в котором РФ прекращает транзит газа через Украину уже этой зимой, Сергей Макогон заявил, что это политический вопрос, а не экономический.
"Мы видим, что в последние месяцы усилилось давление на Украину по всем направлениям. Это и прекращение экспорта энергетического угля в Украину из РФ, и стягивание войск на границу, и блокирование экспорта угля из Казахстана. Учитывая все эти события, не исключено, что будет прекращен и транзит газа через Украину. Тогда уже будут сброшены все маски – это будет открытая, ничем не обоснованная, агрессия. Я надеюсь, что до этого не дойдет", - заявил Макогон.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что с европейскими партнерами идут переговоры о возможности продлить контракт на транзит газа через Украину на 15 лет. По его словам, на переговорах Украина предложила увеличить сверх условий контракта транзит до 55 млн кубометров и транзитировать этот излишек по цене вдвое ниже, чем в существующем контракте.
Также мы писали о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что продлевать транзит газа через Украину после 2024 года, когда завершится срок действия действующего контакта, можно будет при условии, если "удастся этот газ продать". А на сегодняшний день определенности по этой линии у "Газпрома" нет.