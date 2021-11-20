Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что с европейскими партнерами идут переговоры о возможности продлить контракт на транзит газа через Украину на 15 лет. Также премьер рассказал, что Киев договорился с США о поставках угля из-за перекрытых Россией поставок.

Об этом Шмыгаль сказал в ходе интервью на "Радио Свобода" в субботу, 20 ноября.

Премьер-министр заявил, что украинская ГТС готова вдвое увеличить объемы прокачки в Европу.

"Контракт по транзиту газа мы хотим продлить. Поэтому мы ведем переговоры с нашими европейскими партнерами, потому что от них тоже зависит его продолжение. Для нас идеальным сроком является продление на 15 лет этих условий", - сказал Шмыгаль в интервью.

Премьер добавил, что на переговорах Украина предложила увеличить сверх условий контракта транзит до 55 млн кубометров.

"Вот этот излишек мы готовы транзитировать по цене вдвое ниже, чем в существующем контракте. Мы готовы транзитировать вдвое больше, система к этому готова", - сообщил премьер-министр.

Шмыгаль рассказал, что на следующей неделе из США придет первый корабль с углем.

"Угольные компании США готовы поставлять этот уголь. Наша делегация договорилась об этом", - сообщил премьер-министр.

По словам Шмыгаля, первый корабль с углем из США доставит топливо для "Центрэнерго". Премьер уточнил, что в правительстве прошло совещание об оплате и закупке последующих партий угля на декабрь, январь и февраль, и деньги для этого есть.

"Есть информация о том, что уголь из Казахстана через Тамань через порт выходит и будет направляться в Украину. Железнодорожное сообщение действительно заблокировано, но есть информация, что первый корабль отправят в ближайшие дни", - добавил глава правительства.

Премьер-министр Украины рассказал о транзите газа и поставках угля. Источник: YouTube

Ранее "Страна" сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Стороны обсудили разные темы, в том числе транзит газа через Украину. Президент заявил, что наше государство готово снизить стоимость транзита газа через свою территорию и предоставить собственные подземные хранилища для хранения стратегического резерва топлива.

Также мы писали, что в энергетической компании "ДТЭК" украинского бизнесмена Рината Ахметова прокомментировали ситуацию с кораблями с углем, которые плывут из США и должны спасти Украину от веерных отключений. Как рассказали в компании, эти уголь закупил ДТЭК. Ожидается, что все семь кораблей прибудут в Украину на протяжении ноября текущего года - января следующего года.