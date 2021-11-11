Российский "Газпром" увеличил объем ежедневного транзита газа через Украину. Он вернулся к контрактным объемам в 109 млн кубометров после снижения почти до 57 млн кубометров в первые дни ноября.

Об этом сообщил генеральный директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон в Facebook

"Никаких дополнительных объемов, превышающих транзитный контракт, "Газпром" не забронировал. Поэтому об увеличении поставок в ЕС через Украину говорить не стоит. Напомню, что транзит в этот день в 2020 году был 178,4 млн м3, а в 2019 году - 277,3 млн м3 в сутки. Украина готова транзитировать до 250 млн м3 в сутки, что в 2,5 раза превышает имеющийся транзит", - написал Макогон.

Напомним, "Газпром" на аукционе 2 ноября не забронировал дополнительные мощности на транзит газа через территорию Украины в I-III кварталах 2022 года.

Также "Страна" сообщала, что "Газпром" увеличил заявку на транзит через территорию Украины до контрактных объемов - и после этого в Европе цены на газ упали до $800. Цены на декабрьские контракты на торгах 10 ноября колебались в пределах 65-66 евро за МВт-час, за сутки они снизились на 8 процентов.