На календаре - 5 ноября, а импорта электроэнергии из Беларуси, который, по прогнозам Минэнерго, должен был стартовать именно сегодня, нет. Не будет его и завтра, да и весь ноябрь на сегодня - под большим вопросом.

Как сообщил нам источник на энергорынке, в этом месяце импорта электроэнергии - ни из Беларуси, ни из России - скорее всего, не будет. По данным аналитика Института стратегических исследований Юрия Корольчука, переговоры идут, но не факт, что поставки будут.

Между тем, ситуация на отечественном энергорынке продолжает быстро ухудшаться.

На начало ноября, по данным "Укрэнерго", на складах ТЭС - всего 542,8 тысяч тонн угля, вместо почти 3 млн, которые должны быть на это время по плану Минэнерго.

Мы уже писали, что Россия заблокировала поставки энергетического угля в Украину. Вчера появилась еще одна новость - блокируется и импорт угля из Казахстана. Об этом сообщил глава профильного парламентского комитета Андрей Герус в своем Telegram.

"Российская Федерация остановила транзит угля из Казахстана, который шел в Украину. Все соотвествующие поставки в ноябре заблокированы. Технически блокировка происходит на уровне РЖД, которая не подтверждает проезд вагонов с таким углем через РФ. Соотвествующие ограничение наложено только на энергетический уголь, и не касается поставок коксующегося угля", - отметил Герус.

Казахстан является вторым по величине поставщиком угля в Украину после России. В этом году импортировано более 1,3 млн тонн на сумму около 96 млн долларов. Для сравнения - из России поставили более 4,1 млн тонн на 348,7 млн долларов. То есть, вместе с российским углем выпадают огромные объёмы, заместить которые, с учетом мирового дефицита угля, практически нечем.

Поэтому Минэнерго уже включает план "Б" - на ТЭС будут жечь газ. Такое решение принято на недавнем совещании в профильном министерстве. Логика тут понятна - если запасов угля у нас нет вообще, то газ еще в хранилищах физически имеется.

Но тут возникает другая проблема. Газа у нас мало - на отопительный сезон его не хватит даже без учета "аппетитов" ТЭС.

Если же газ будет брать еще и тепловая генерация, он может закончиться еще быстрее - уже в январе -начале февраля. И могут включить схему ограничения поставок газа на отопление. То есть, для украинцев открывается две перспективы - сидеть со светом, но в холоде, или с горячими батареями и веерными отключениями.

При этом, как заявил министр энергетики Герман Галушенко на часе вопросов к правительству в Раде 5 ноября, волноваться не о чем. "Мы абсолютно уверены в том, что пройдем спокойно отопительный период, и выйдем из него сильнее", - пафосно сказал Галущенко.

Разбирались, что на самом деле нас ждет зимой по электроэнергии и теплу.

Почему не пошел импорт

Мы уже писали, как распределился доступ к межгосударственному сечению в направлении Беларуси и России, который выставила на месячные аукционы "Укрэнерго".

По Беларуси большую часть объемов получил государственный "Энергоатом" - 885 мегаватт. Причем, заплатил он за доступ к сечению рекордные деньги - больше 600 гривен за мегаватт при том, что стандартно ценник не превышает одной гривны (а зачастую счет идет вообще на копейки).

Но потом ситуация круто развернулась. На суточных аукционах несколько дней ноября выигрывала компания "Тет Групп", которую основал бывший топ-менеджер холдинга ДТЭК Рината Ахметова (в частотности, на 3 и 4 ноября она выкупила по 400 мегаватт).

"Компания, которая выигрывает месячный аукцион, должна предоставить торговый график. Если его нет, "Укрэнерго" понимает, что импорта не будет, и начинает выставлять сечение на суточные аукционы", - пояснил модель проведения аукционов наш источник на энергорынке.

То есть, у "Энергоатома" объемов под импорт электроэнергии из Беларуси не оказалось, а у "Тет Групп", по словам участников рынка, они были. И именно эта компания должна была начать импорт с 5 ноября.

Но "Энергоатом" изменил тактику. Уже на 5 ноября он подал номинацию на свои объемы (885 мегаватт), а на суточном аукционе "Укрэнерго" разыграла только 15 мегаватт (их на месячном аукционе выиграла "Электро Комьюнити", но не подтвердила торговым графиком), 10 из которых достались компании "ЭРУ Трейдинг" (ее связывают с бывшим топ-менеджером "Нафтогаза" Андреем Фаворовым.

Ситуация повторилась и по суточным аукционам на другие даты. Хотя реальных договоренностей по импорту у "Энергоатома", судя по всему нет. Потому что поставки так и не начались (косвенно о готовящихся поставках можно судить по заявленному предложению на рынке на сутки вперед - там никаких дополнительных объемов нет).

Параллельно анонсированы внеплановые проверки "Тет Групп". Как сообщил Андрей Герус, 8 ноября НКРЭ на своем заседании рассмотрит вопрос внеплановых проверок пяти трейдеров, в том числе, "Тет Групп", которая, якобы, нарушила законодательство при торговле электроэнергией.

"То есть, все идет к тому, что "Тет Групп" оттесняют от импорта электроэнергии из Беларуси. "Энергоатом" блокирует доступ к сечению, хотя и сам ничего не поставляет", - говорит наш источник на энергорынке.

По его словам, такие "игры" "Энергоатома" одобрены на самом верху - в Офисе президента. То есть, вопрос поставили ребром - или импортирует государственный "Энергоатом", или никто.

"Но со стороны Беларуси тут вопрос политический - получить объемы "Энергоатом" просто так вряд ли сможет, разве что нужно договариваться на уровне руководства стран. Не исключено, что попытаются отжать объемы у "Тет Групп", но там - сугубо коммерческие договоренности. Не факт, что "Тет Групп" уступит, и еще большие сомнения, что белорусская сторона согласится на такую смену делового партнера", - говорит наш источник.

Впрочем, это только одна из версий. По другой версии, причины отсутствия импорта кроются не в украинских проблемах, а в позиции России, которая не хочет помогать украинской власти решать энергетические проблемы. И убедила в том же и Беларусь.

Наш источник на энергорынке говорит, что в ноябре никакого импорта электроэнергии не будет.

"В этом месяце отсутствие импорта для нас еще не критично, хотя нельзя исключить новые запросы по аварийной помощи", - добавил источник. Но, по его словам, уже чувствуется дефицит электроэнергии. «На завтра на рынке на сутки вперед 16 часов из 24 закрылись с дефицитом. В 18-м часе дефицит составил 2 тысячи мегаватт-часов (это по- сути, два атомных блока)", - говорит наш источник.

Дефицит предложения - это прямой путь к росту цен на электроэнергию, которые и так уже взлетели.

Но гораздо хуже будет, если и в декабре импорта не будет. А это вполне возможно, если отсутствие поставок имеет политические причины. А с похолоданием и увеличением потребления электроэнергии ситуация может усугубиться и будут ограничивать потребление и вводить веерные отключения.

Что происходит с углем

Главным фактором риска для отечественной генерации остается уголь, точнее, его отсутствие. На складах - критически низкие запасы, причем, каждый день они уменьшаются - ТЭС сжигают уголь быстрее, чем пополняют запас.

Шоком для энергорынка стал недавний запрет Росси на поставку в Украину энергетического угля. Но вчера появилась еще одна плохая новость - не будет угля и из Казахстана.

Герус сообщил, что остановила транзит угля из Казахстана, который шел в Украину. Технически блокировка происходит на уровне РЖД, которая не подтверждает проезд вагонов с таким углем через РФ.

Правда, тут не совсем понятно, о чем именно идет речь - это временная задержка с поставками или полная блокировка.

"Ситуация может быть спровоцирована Украиной. Так как у нас дефицит тяги, россияне попросту бояться пускать сюда составы, ведь они могут задержаться на нашей территории надолго", - говорит он.

Но, как сказал наш источник на энергорынке, тут вопрос, скорее политический. Поэтому разблокировка поставок в ближайшее время - под большим вопросом.

В самом Казахстане проблемы с поставками угля объясняют загруженностью инфраструктуры с российской стороны. Об этом сообщили в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Интересна общая риторика власти по углю и ситуации в энергетике в целом. "Виноваты Россия, мировой энергокризис, но только не власти, которые фактически сорвали подготовку к зимнему сезону", - говорят участники энергорынка.

Но в ситуации с Казахстаном ничего хорошего и вправду нет, если, конечно, транзит не разблокируют.

Казахстан - второй по величине поставщик угля в Украину после России.

В этом году импортировано более 1,3 млн тонн на сумму около 96 млн долларов. Для сравнения - из России поставили более 4,1 млн тонн на 348,7 млн долларов. То есть, вместе с российским углем выпадают огромные объёмы, заместить которые, с учетом мирового дефицита угля, практически нечем.

"Разве что будем покупать дорогой американский уголь, но там объемы мизерные. Брать уголь в нужных объемах сейчас практически негде - в Европе дефицит, ценник на биржах - 250 долларов за тонну без учета НДС и доставки. То есть, получится втрое дороже, чем мы брали у России", - говорит глава Независимого профсоюза горняков, нардеп Михаил Волынец

На днях появилась информация, что в украинские порты идет пять судов с углем из США - примерно 280 тысяч тонн, четыре суда - для ДТЭКа и один - для "Центрэнерго".

"Это на самом деле мизерные объемы. Дня на четыре. Они позволят разве что компенсировать минус по складам, в который вошли ТЭС, сжигая уголь быстрее, чем пополнялись запасы. Но наращивать накопление угля такие объемы не помогут", - прокомментировал наш источник на энергорынке.

То есть, по углю намечается усугубление дефицита.

ТЭС переводят на газ. А как же отопление?

Минэнерго по поводу угля уже включил план "Б" - на ТЭС будут жечь газ.

Как сообщили в профильном министерстве, на совещании с "Укрэнерго", "Нафтогазом" и НКРЭ согласовали "превентивные меры" для стабильного прохождения осенне-зимнего сезона.

"Для балансировки энергосистемы в течение отопительного сезона будут привлекаться энергоблоки тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей, использующие в качестве топлива природный газ", - сообщили в Минэнерго.

"Укрэнерго" поручили предоставить министерству и НКРЭ ожидаемый состав генерирующего оборудования, которое будет работать на газе и прогнозные помесячные объемы потребления газа с ноября этого года по март 2022 года. Также будет разработано временный порядок приобретения дополнительной услуги генерирующих мощностей на газу. Средства на закупку заложат в тариф "Укрэнерго" на диспетчеризацию. Его оплачивают все генерирующие компании, самый большой плательщик - "Энергоатом", так как он обеспечивает 54% всей генерации.

Также в министерстве отметили, что НАК готов обеспечить нужные объемы газа по специальным условиям - будут подготовлены долгосрочные контракты с графиком платежей за потребленный газ.

О работе ТЭС на газе сказал на часе вопросов к правительству в Раде министр энергетики Герман Галущенко, заверив, что газ будет использоваться только для балансировки системы.

"Понятно, что решение дать на ТЭС газ - это последний вариант. Других, по-сути, нет", - говорит Корольчук.

По его подсчетам, ТЭС могут сжечь за сезон порядка 1,5 млрд кубов газа - именно такие объемы позволят перекрыть дефицит угля. Это сопоставимо с объемами, которые идут на отопление в сравнительно теплые месяцы (октябрь-ноябрь). В холода расход газа для отопления вырастает до 2-3 млрд кубов.

"Но на "лишние рты" в газовом балансе на этот сезон никто не рассчитывал. И без ТЭС нам, по всем прикидкам, не хватает газа на отопительный сезон. Дефицит может составить от 0,5 до 1,5 млрд кубов, в зависимости от того, насколько холодной будет зима. А если взять во внимание еще и минус, который мы получим за счет ТЭС, то «дыра» в газовом балансе получится внушительная. Причем, непонятно, как ее закрывать. Разве что ограничивать подачу тепла, в том числе, будут «прикручивать» теплокомунэнерго, а, значит, и населению», - говорит Корольчук. К слову, некоторые теплокоммунэнерго, только начав отопительный сезон, тут же его остановили. Говорят - на улице потеплело, можно не топить. Но фактор экономии газа тоже присутствует.

"ТЭС потребляют промышленные объемы газа. Даже на запуск блоков на "Центрэнерго" в ценах, которые были актуальны на апрель, нужно было газа на 200 тысяч, сейчас, понятно, еще больше", - говорит наш источник на энергорынке.

По словам Волынца, жечь на ТЭС газ сейчас, все равно, что доллары - очень дорого. И непонятно, как мы будем пополнять запасы газа, если его не хватит, разве что выходить на спотовый рынок и покупать по заоблачным ценам (на европейских биржах - порядка 900 евро за тысячу кубов).

То есть, перспективы - и по электроэнергии, и по отоплению складываются, мягко говоря, не радужные - есть риск и веерных отключений, и холодных батарей.

Ситуацию может справить разблокирование импорта угля и электроэнергии из России и Белоруссии. Но для этого, судя по всему, нужно будет идти на компромиссы с Москвой по тем или иным вопросам. И не факт, что украинские власти на это готовы.



