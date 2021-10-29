В России подтвердили сообщение председателя энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса, что с 1 ноября остановят поставки угля в Украину. В российском Минэкономразвития объяснили такое решение растущим спросом на уголь, который используют для нужд энергетики в самой РФ.

Об этом передает РБК.

"Принятое решение связано с растущим спросом на энергетические марки угля. В осенне-зимнем периоде необходимо уделять особое внимание обеспечению собственных потребностей внутри страны", - заявили в ведомстве.

Также в министерстве заверили, что в ноябре поставка других видов угля в Украину продолжится. И с учетом этого российский уголь по-прежнему будет занимать более половины всего рынка Украины.

Кроме того, в Минэкономразвития добавили, что на протяжении последних лет "несмотря на политическую обстановку Россия оставалась основным поставщиком угля на промышленные и энергетические предприятия Украины".

"Более того, доля российских поставщиков даже несколько увеличилась: до 68% всего поставляемого угля в Украину. В натуральном выражении объем поставок угля увеличился с 9,5 миллионов тонн в 2019 году до 10,3 миллионов тонн за девять месяцев 2021 года", - отметили в ведомстве.

Ранее "Страна" рассказывала, что на пороге зимы электростанции в Украине остались без угля.

Мы также писали, что на этом фоне АО "Центрэнерго", в котором сложилась критическая ситуация с углем, накопило на своих счетах более полутора миллиардов гривен для его закупки.