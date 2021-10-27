Украина из-за дефицита угля на государственных ТЭС с 1 ноября возобновит импорт электроэнергии из Беларуси.

Об этом свидетельствуют итоги аукциона "Укрэнерго" на право импортировать электроэнергию в ноябре.

Украинская государственная компания "Энергоатом" выкупила сечение для импорта в ноябре электроэнергии из Беларуси мощностью 885 из 900 доступных МВТ. Еще 15 МВт приобрело ООО "Электро Комьюнити".

Напомним, в мае 2020 года Министерство энергетики и защиты окружающей среды полностью отказалось от поставок электроэнергии из Беларуси и России в 2020 году. После этого в стране сложилась критическая ситуация с запасами угля - их объемы достигли исторического минимума. В связи с этим Украина в начале 2021 года возобновила импорт электроэнергии из Беларуси.

В июле 2021 года Украина снова отказалась покупать электроэнергию Белорусской атомной электростанции. А в сентябре запрет на импорт электроэнергии из Беларуси и России продлили до 1 ноября.

Также мы писали о том, что в конце прошлой недели Славянская ТЭС полностью остановилась из-за отсутствия угля.