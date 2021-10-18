В начале ноября в Украину может поступить электроэнергия из Беларуси. На 22 октября назначен официальный конкурс на доступ к сечению ЛЭП между Украиной и Беларусью, который будет проводить национальный оператор электросетей НЭК "Укрэнерго".

Об этом сообщает "Экономическая правда".

По условиям конкурса, предложения желающих выкупить межгосударственное сечение компаний, будут принимать в течение двух дней - с 22 по 24 октября. А на 29 октября запланирована публикация окончательных результатов аукциона - то есть за два дня до окончания срока политического моратория, установленного на импорт электроэнергии из Беларуси.

Таким образом, уже с 1 ноября закупка электроэнергии из Беларуси может быть восстановлена.

Напомним, Национальная комиссия Украины, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии до 1 ноября.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что до 2023 года украинская система должна полностью отказаться от российской и белорусской электроэнергии и стать частью электросети Европейского Союза.

В мае прошлого года Министерство энергетики и защиты окружающей среды полностью отказалось от поставок электроэнергии из Беларуси и России в 2020 году.

Однако после этого, по данным "Укрэнерго", в стране сложилась критическая ситуация с запасами угля - их объемы достигли исторического минимума. В связи с этим Украина в начале 2021 года возобновила импорт электроэнергии из Беларуси.