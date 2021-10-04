Украинское крупное промышленное предприятие Никопольский завод ферросплавов переходит на четырехдневную рабочую неделю. Кроме того, в октябре на предприятии пять из 13 печных агрегатов работать не будут. Такое решение было принято из-за отсутствия спроса на продукцию и повышения цен на электроэнергию.

Об этом сообщает корпоративное издание предприятия "Электрометаллург".

По словам генерального директора завода Владимира Куцина, производственный план на текущий месяц почти в два раза меньше сентябрьского плана (60 616 т против 35 650 т). Это связано с сокращением объемов реализации продукции и заполненностью складов.

Еще одной из причин является цена на электроэнергию, так как она выросла на 65%, по сравнению с сентябрем, добавил гендиректор.

Кроме того, такие решения приведут к простою персонала. В частности, без работы останутся около 9% работников (около полтысячи человек со 5700), а трудящиеся по дневному графику перейдут на четырехдневную рабочую неделю.

Вместе с тем на предприятии не планируют отменять запланированное повышение заработных плат, решение по которым было принято в сентябре.

Справка. Никопольский завод ферросплавов (НЗФ) основан в 1966 году. Предприятие расположено в Никополе Днепропетровской области.

НФЗ является одним из крупнейших предприятий металлургического комплекса Украины, самым крупным ферросплавным предприятием в Европе и вторым в мире по объёму производства марганцевых сплавов (более 11% мирового производства ферросплавов. 75% продукции завода идёт на экспорт.

Ранее мы писали, что "Укрзализныця" решила сократить почти треть штата центрального офиса в Киеве.

Также сообщали, как в Украине меняют трудовое законодательство.