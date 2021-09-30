В октябре в Украине пересчитают пенсии, стартует осенний призыв, изменятся тарифы на газ, отопление и горячую воду.

Водители должны будут включать фары на дорогах днем, врачи начнут выписывать только электронные больничные, а в середине месяца украинцев ждут четыре выходных дня подряд.

Собрали главные изменения в октябре.

Цена на газ

Цены на газ зависят от поставщика, а также от вида оформленного контракта - годовой с фиксированной ценой, установленной до апреля 2022 года, или помесячный с изменяющимся ценником.

Месячный тариф некоторые поставщики газа с октября повышают.

Например, "Днепропетровские энергетические услуги", "Киевские энергетические услуги" и "Донецкие энергетические услуги" будут брать по 12 грн за куб газа вместо 8,94 грн, как было в сентябре. "Полтавагазсбыт" в октябре повышает цену до 19,80 грн с сентябрьских 9,99 грн за кубометр. Компания "Энергия страны" - до 31,06 грн с 20,96 грн за кубометр.

В целом месячный тариф колеблется от 7,97-7,99 грн ("Энерджи Трейд Групп", "Стрыйнафтогаз", "Галнафтогаз") до 30,5-31,06 грн (КиевгазЭнерджи, Киевгаз, ООО "ТАС Энергия").

Годовой тариф с октября не изменится. Напомним, что большинство компаний установили тариф до 9 гривен за кубометр.

Самые низкие цены за куб предложили компании "Агросинтез Трейдинг" – 7,80 грн, "Эвод Трейд КП Луцкводоканал" – 7,88 грн, "Черкассыгаз Сбыт" и "Уманьгаз Сбыт" – по 7,89 грн, а также "Нафтогаз Украины" – 7,96 грн.

Самый дорогой годовой тариф у энергоснабжающих областных компаний в Черновцах, Житомире, Херсоне - по 13,5 грн за куб потребленного газа.

Тарифы на электроэнергию

В октябре вводится тариф на электроэнергию в зависимости от объема потребления за месяц:

до 250 кВт/час - 1,44 грн за киловатт;

свыше 250 кВт/час - 1,68 грн.

До этого тариф был фиксированным 1,68 грн за киловатт/час. То есть по факту цена будет снижена.

Тарифы на тепло и горячую воду

А вот тарифы на отопление с 1 октября планируют повысить. Конкретная цена зависит от населенного пункта, поскольку ее устанавливают местные власти.

Например, в Киеве ее могут поднять почти на 50%. Об этом говорится в проекта решения на сайте КГГА. Если проект утвердят, то к прошлогодней платежке за тепло нужно будет добавить примерно 1000-1300 гривен. Ранее 1 Гкал тепла стоила 1 654 грн, в новом проекте уже заложена цена 2381 грн.

В Одессе тариф на отопление сбираются повысить на 56%, в Черновцах - на 70%. Средняя стоимость 1 гигакалории тепла будет на уровне 2151,77−2433,90 грн/кв м.

При этом 30 сентября Кабмин заявил, что предоставит громадам субвенцию, чтобы тарифы на отопление не росли в этом сезоне. Договоренность была достигнута между правительством, местными властями и "Нафтогазом".

Посмотрим, как это отразится на кошельках украинцев. Отопление должны включить, как только среднесуточная температура упадет ниже +8 как минимум на протяжении трех дней.

По горячему водоснабжению тариф будет колебаться в пределах 109,55−122,17 грн за куб в зависимости от типа дома.

Пенсии +400 гривен, но не всем

В октябре пенсии повысят отдельной категории украинцев - лицам 75-80 лет добавят 400 гривен.

Это коснется почти миллиона пенсионеров с необходимым страховым стажем (20 лет для женщин и 25 лет для мужчин). Минимальную пенсию для них установят на уровне 2500 гривен.

Повышение изначально было запланировано на июль, но затем сроки перенесли из-за нехватки средств в бюджете.

Осенний призыв

С 1 октября в Украине начинается осенний призыв в армию, который продлится до 31 декабря.

Он коснется мужчин от 18 до 27 лет не имеющих права на отсрочку. Срок службы 18 месяцев, для тех, кто получил высшее образование со степенью магистр - 12 месяцев.

Срочников обещают не привлекать к выполнению задач в районе проведения ООС.

Изменения для водителей: новые штрафы и осенний свет фар

С 1 октября вводят штрафы для водителей транспорта за недостоверные данные о весе и габаритах груза в транспортной накладной. Это делают для того, чтобы сохранить новые дороги от разрушений.

Одним из средств контроля за весом будут площадки взвешивания в движении (WiM), установленные на трассах. Данные с них передаются в "Укртрансбезпеку". Пока площадки работают в тестовом режиме. До конца года планируют использовать сеть из 102 таких комплексов.

С октября по май действует сезонное правило для водителей использовать дневные ходовые огни или ближний свет фар на дорогах за городом в светлое время суток. За несоблюдение этого правила может грозить штраф от 425 до 510 гривен.

Электронные больничные и рецепты

В октябре в Украине внедряют электронные больничные. То есть оформлять их будут с обязательным внесением данных в электронную систему здравоохранения и заверять электронной подписью врача.

На е-больничные собирались перейти с 1 сентября, но не все медучреждения успели технически подготовиться.

Также с 1 октября украинцы с диабетом смогут получить инсулин только по электронному рецепту. Его можно оформить у эндокринолога или семейного врача.

Выходные в октябре

В октябре украинцев ждет долгий уик-энд, который продлится четыре дня подряд.

14-го числа отмечают официальный праздник День защитников и защитниц Украины (приуроченный ко дню создания УПА в 1943 году). Это четверг, следующую за ним пятницу тоже сделали выходной, а рабочий день перенесли на субботу 23-го числа.

То есть выходными будут четыре дня подряд - с 14 по 17 включительно (следующая суббота 23 октября будет рабочей).

Выходные в октябре 2021 в Украине

Всего в октябре будет 20 рабочих дней и 11 выходных.

Погода на месяц

По прогнозу Укргидрометцентра, октябрь в Украине будет близок климатической норме. Днем в среднем +7...+12, в Карпатах +6...+7. При этом в Укргидрометцентре не исключают ночных заморозков в первой половине месяца. Осадков также выпадет в пределах нормы - 28-67 мм за месяц, в Карпатах – местами 80-105 мм.

Сайт Gismeteo прогнозирует преимущественно сухую погоду в октябре. Днем в среднем +12...+13, ночью +6...+8.

Прогноз погоды на октябрь в Киеве/gismeteo.ua

А вот народный синоптик Леонид Горбаль прогнозирует прохладную и дождливую погоду в октябре. Он не исключает, что в этом месяце пойдет первый снег. По его прогнозу начало месяца, с 1 по 14 октября, будет прохладным.

5-6 и 8-10 пройдут дожди. С 11 по 19 октября пасмурная и прохладная погода. 14-го могут быть заморозки. С 20 по 26 временами дожди. С 27 октября и до конца месяца сухая, но прохладная погода.