В сентябре в Украине начнется новый учебный год, изменятся тарифы на газ, заканчиваются сроки приема заявлений на получение жилищных субсидий.

Разбирались, что изменится в Украине с сентября 2021 года.

Цены на газ

Поставщики газа обнародовали новые цены для потребителей, которые не перешли на годовой тариф. В зависимости от компании цены на газ в сентябре будут от 7,99 ("Галнафтогаз", "Стрийнафтогаз") до 20,96 гривны за куб ("Энергия страны").

Годовые тарифы на газ колеблются от 7,80 до 13,50 гривен.

"Нафтогаз" повысил месячный тариф до 12 грн. В августе цена у "Нафтогаза" была 11,78 грн. Годовой тариф составляет 7,96 гривны за кубометр.

Цены на электроэнергию

В сентябре еще будет действовать фиксированный тариф для потребителей 1,68 гривны за киловатт.

А с 1 октября цены даже будут снижены. Для тех, кто потребляет менее 250 киловатт в месяц, тариф составит 1,44 грн за киловатт. Для тех, кто больше - по-прежнему 1,68 гривны.

При этом до декабря правительство должно разработать план приведения цен к экономически обоснованным показателям - то есть, проще говоря, повысить. Детальнее об этом - в материале "Страны".

Новый учебный год. Что изменится в школе

Карантинные правила. В этом году доступ в школы будет в особом режиме из-за коронавируса.

1. В Киеве от родителей будут требовать коронавирусные сертификаты или отрицательные ПЦР-тесты при входе в школу.

Как сообщили в КГГА, родителям будет запрещено входить в учебные заведения без наличия сертификата, который доказывает прохождение полного курса вакцинации, или без отрицательного теста на ковид, сделанного не более чем за 72 часа до прихода.

2. Учителей и учеников будут пускать в учебное заведение только в масках. Родители учеников также смогут заходить при наличии масок.

3. Дети смогут снимать маски во время уроков.

4. При передвижении по коридорам между помещениями в школе дети старше 12 лет обязаны носить маски.

5. Минздрав рекомендует учителям носить защитные щитки во время урока. Щитки являются многоразовыми, поэтому в ведомстве настаивают на их обязательном дезинфицировании

Очное и дистанционное обучение. Школы начинают учебный год в обычном режиме с линейками.

При этом в Минобразования предупредили, что, если введут карантин, то в регионах с "красной", "оранжевой" или "желтой" зоной могут ввести дистанционку.

Исключение сделают для школ, в которых не менее 80% школьного персонала вакцинированы от коронавируса. Такие учебные заведения смогут принимать детей очно даже, если область перейдет в "красную зону".

Вне зависимости от эпидемиологической обстановки в детских садах и начальных классах (с 1 по 4-й) дети будут учиться очно.

Субсидии

В сентябре заканчивается прием заявлений на получение субсидий за коммуналку от тех, кто оформляет их впервые.

Для оформления льготы нужно подать заявление в органы соцзащиты, декларацию о доходах и расходах, договор аренды жилья, если он есть, справку о доходах. Документы можно оправить почтой или оформить онлайн.

Остальным субсидия должна переназначаться автоматически.

Е-больничный

С сентября в Украине планировали повсеместно перейти на электронные больничные. Однако Минздрав перенес полное внедрение е-больничных на 1 октября. Сроки перенесли, поскольку не все больницы успевают сформировать электронные больничные. Речь идет примерно о тысяче учреждений.

При этом с 1 сентября можно будет оформить цифровой больничный в медучреждениях, готовых предоставлять такую услугу. В остальных пока выдадут бумажные справки.

Чтобы оформить цифровой больничный, врач внесет информацию о временной нетрудоспособности в электронный реестр листков нетрудоспособности. Оттуда выписанное врачом заключение попадает в Реестр Пенсионного фонда. После этого пациент получит смс от ПФУ.

Также проверить информацию о больничном можно будет в личном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ в пункте меню "Мої листки непрацездатності" или в приложении "Дiя".

Автоблокада Приднестровья

С 1 сентября через украинскую границу перестанут пускать автомобили с приднестровскими номерами. Пересечь границу смогут только машины с молдавскими номерами, номерами согласованного образца и "нейтральными" номерами.

Слухи о том, что эту норму отложат, украинская таможня уже опровергла.

Погода в сентябре

Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что в сентябре погода в Украине еще будет сухой и жаркой, однако временами будут идти дожди и похолодает.

1 и 2 сентября синоптик пообещал сухую и жаркую погоду.

С 3 п 5 сентября пройдут дожди.

С 7 по 10 сентября вновь будет ясно и тепло.

В период 11-12 и 18 сентября возможны дожди.

С 13 по 17 сентября будет сухо т тепло, при этом ветрено.

С 19 по 23 сентября вновь сухая погода.

24 и 25 сентября вернутся дожди.

С 26 сентября и до конца сентября будет пасмурно, похолодает.

Портала world-weather прогнозирует, что в большинстве регионов будет умеренно теплая погода. При этом в третьей декаде месяца стоит ждать существенного похолодания.