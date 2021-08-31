С первого дня осени Украина, как и планировалось ранее, запретит въезд автомобилям с Приднестровья, которые не имеют номерных знаков согласованного или нейтрального образца.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба на своем сайте во вторник, 31 августа.

По поручению Кабинета Министров Украины и ноты Министерства иностранных дел Украины с 1 сентября к участию в международном движении допускаться исключительно те транспортные средства из Приднестровья, которые будут иметь регистрационные номерные знаки согласованного образца и в том числе нейтральные номера. Также будут допускать другие транспортные средства, зарегистрированные в соответствии с законодательством Молдовы.

О данных изменениях по линии погранично-представительского аппарата молдавской стороне сообщили.

Напомним, в соответствии с соглашением об участии приднестровских автомобилей в международном движении с 1 сентября 2018 года в Тирасполе и Рыбнице были открыты пункты регистрации транспортных средств. С тех пор зарегистрированные в Приднестровье авто получили возможность выезжать за границу при наличии нейтральных номерных знаков и наклейки на стекле с буквами "MD".

Между тем, ранее ведомство опубликовало информацию, что запрет на въезд авто с приднестровскими знаками без "нейтральных номеров" с 1 сентября перенесли на 2022-й год. Однако на следующий день в Одесской таможне заявили, что разместили это сообщение ошибочно.