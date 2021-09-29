Национальная комиссия Украины, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии до 1 ноября.

Соответствующее решение Нацкомиссия приняла на заседании.

Так, в период с 26 мая по 23 сентября в НКРЭКУ не поступали обращения по поводу необходимости возобновить импорт электроэнергии из России и Белоруссии - они не являются членами Энергетического сообщества.

При этом предыдущий запрет действовал с мая до 1 октября.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что до 2023 года украинская система должна полностью отказаться от российской и белорусской электроэнергии и стать частью электросети Европейского Союза.

В мае прошлого года Министерство энергетики и защиты окружающей среды полностью отказалось от поставок электроэнергии из Беларуси и России в 2020 году.

Однако после этого, по данным "Укрэнерго", в стране сложилась критическая ситуация с запасами угля - их объемы достигли исторического минимума. В связи с этим Украина в начале 2021 года возобновила импорт электроэнергии из Беларуси.