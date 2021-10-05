В "Слуге народа" заявил, что война с Беларусью становится более вероятной, чем прямое вторжение Российской Федерации на территорию Украины.

Такое мнение высказал народный депутат президентской фракции Егор Чернев на своей странице в Facebook.

"Широкомасштабная война с Беларусью становится более вероятной, чем прямое вторжение России. Похоже, что именно агрессия против Украины может стать той платой, которую пообещал Лукашенко (Александр, президент Беларуси - Ред.) Путину (Владимиру, президенту РФ - Ред.) за спасение своего режима", - написал народный избранник.

При этом Чернев считает, что российский президент "открыто напасть на нас не может - слишком большие риски". Также он добавил, что "использовать для этого фейковые республики также не получится - у них нет авиации и ракет, а без них победить Украину невозможно".

Вместе с тем, нардеп выразил мнение, что ракеты и авиация у Лукашенко есть для развертывания войны. Кроме того, Чернев напомнил, что президент Беларуси говорил, что планирует закупить у России С-400, новые самолеты и вертолеты и другое вооружение.

"Натравить Беларусь на Украину и воевать с нами в белорусским флагом на сегодня является идеальным для Путина вариантом. Лукашенко уже не жалко, для мирового сообщества он - сбитый летчик.

Почву для такого сценария Лукашенко готовит уже давно. Это и постоянные обвинения нас в том, что мы якобы засылаем в Беларусь боевиков и оружие. Это и угрозы перейти границу, "чтобы сделать Украину украинской". Это и откровенные провокации вроде "обстрела" белорусского пограничного знака вроде с территории Украины.

Похоже, что в перспективе Лукашенко с Путиным готовят нам новый Глейвиц. Доводят ситуацию до критической черты, за которой может быть вымышленный повод для вторжения", - добавил нардеп.

"И вот сразу подтверждение информации об использовании темы внешней угрозы, чтоб замять скандал с офшорами Зеленского", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика страны".

Напомним, в первый день октября в Министерстве внутренних дел анонсировали постройку стены по всей границе с Россией и Беларусью. По словам главы ведомства Дениса Монастырского, закончить проект планируют в 2023 году. Кроме того, он сообщил, что для полного обустройства границ необходимо 17 миллиардов гривен и добавил, что МВД уже обратилось к Кабмину с требованием заложить эти цифры в бюджет-2022.

Кроме того, сообщалось, что 10 сентября начались совместные военные учения России и Беларуси - "Запад 2021", на которых отработают совместные действия в случае "тревожных моментов" с запада. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов назвал эти маневры одной из главных угроз нацбезопасности на осень-2021.

"Страна" ранее разбиралась, почему Зеленский стал пугать войной после начала учений России с Беларусью.