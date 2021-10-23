В субботу, 23 октября, по причине отсутствия угля остановилась Славянская тепловая электростанция. На ряде других украинских ТЭС запасы угля также подходят к концу.

Об этом свидетельствуют данные "Укрэнерго".

Согласно данным министерства энергетики Украины, по состоянию на вечер 22 октября, запаса антрацитового угля на тепловой электростанции хватало максимум на одни сутки.

При этом на Трипольской, Змиевской, Криворожской, Запорожской, Бурштынской, Углегорской и Кураховской ТЭС запасов угля хватит менее чем на десять дней.

Напомним, 18 октября начали подходить к концу запасы угля на двух из трех тепловых электростанций государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго".

Также сообщалось, что публичное акционерное общество "Центрэнерго" накопило на своих счетах более полутора миллиарда гривен для закупки угля. Средства поступали из трех источников. Одним из них стала переуступка НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" очереди за платежом с балансирующего рынка.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, почему на пороге зимы электростанции в Украине остались без угля.