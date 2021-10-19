Публичное акционерное общество "Центрэнерго", в которой сложилась критическая ситуация с углем, накопила на своих счетах более полуторамиллиарда гривен для его закупки.

Об этом сообщил советник премьер-министра Юрий Бойко, как пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, на счетах ПАО "Центрэнерго" аккумулировано более полутора миллиардов. Средства поступали из трех источников. Первым стала переуступка НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" очереди за платежом с балансирующего рынка. Таким образом уже получили 440 млн грн и еще 250 млн грн должны получить до конца месяца.

Вторым источником стала продажа НАК "Нафтогаз Украины" электроэнергии по прямым договорам, а третьим - собственные продажи на свободном рынке.

"В целом на счетах "Центрэнерго" находится 1,5 млрд грн для закупки угля, чего, на мой взгляд, вполне достаточно, чтобы проводить эффективную и, главное, реалистичную политику закупок", - заявил Бойко.

Как рассказал советник премьер-министра, в следующих расчетных периодах средства, предназначенные для "Центрэнерго", будут направлены "Энергоатому" и "Укргидроэнерго".

"Мы искали пути внутри рынка, учитывая, что в силу различных причин и государственные, и коммерческие банки отказали в кредитах госкомпании", - резюмировал Бойко.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, почему электростанции в Украине остались без угля и что это означает.

Также сообщалось, что в сентябре после роста цен на газ стоимость угля в Европе взлетела до максимума за последние 13 лет.