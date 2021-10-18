Всего на 5-6 дней работы хватит угля на двух из трех тепловых электростанций государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго".

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики по состоянию на 18 октября, передают "Украинские новости".

На складах Змеевской ТЭС (Харьковская область) находится 9,4 тыс. тонн газового угля, которых хватит на 5 дней работы станции, на складах Углегорской ТЭС (Донецкая область) находится 16,7 тыс. тонн газового угля, чего достаточно для 6 дней работы станции.

На складах Трипольской ТЭС (Киевская область) находится 29,8 тыс. тонн газового угля, чего хватит на 14 дней работы станции. Эти три станции входят в состав "Центрэнерго", их суммарная проектная мощность составляет 7 660 МВт, это около 14% от общей установленной мощности Украины.

На складах ТЭС энергоходинга ДТЭК запасов газового угля хватает на период от 6 до 21 дня работы. Приднепровская и Ладыжинская ТЭС продержится на своих запасах 21 день, а Бурштынская - 6 дней работы.

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