В среду, 6 октября, цена на энергетический уголь в Европе после подорожания в конце сентября текущего года впервые в истории преодолела отметку 300 долларов за тонну.

Об этом сообщает международное ценовое агентство Argus.



Так, стоимость угля продолжает расти на фоне общего подорожания энергоносителей и приближения отопительного сезона.

"Основным поставщиком угля в Европу является Россия, однако резко нарастить экспорт отечественные компании не могут из-за инфраструктурных ограничений. Кроме того, подготовка к осенне-зимнему периоду начинается и в России, поэтому производители увеличивают поставки угля отечественным потребителям", – пишут в сообщении.

Однако, в случае стремительного перехода на экологически чистые источники энергии грозит наступлением энергетической катастрофой зимой этого года.

Ранее мы писали о том, что европейские страны в преддверии зимы и на фоне рекордно высоких цен на газ обратились к России с просьбой увеличить количество поставок угля.

Так, в течение нескольких лет Европа отказывалась от угля с целью экологизировать производство электроэнергии, но сейчас она находится в западне.

Также "Страна" разобралась, будет ли "энергетический коллапс" и что это значит для мира и Украины.