На двух из трех ТЭС компании "Центрэнерго" кончаются запасы угля. Предполагается, что того, что осталось, хватит на 1-3 дня работы.

Об этом со ссылкой на данные Минэнергетики от 13 октября пишут "Украинские новости".

По информации ведомства, на Змеевской ТЭС, расположенной в Харьковской области, есть 3,2 тыс. тонн газового угля, такого объема хватит на 1 день работы станции. На складах Углегорской ТЭС в Донецкой области остается 9 тыс. тонн газового угля, которых хватит на 3 дня работы.

Лучше ситуация сложилась на Трипольской ТЭС в Киевской области. Там остается 28,3 тыс. тонн газового угля, чего хватит на 16 дней работы станции.

На складах ТЭС энергоходинга ДТЭК запасов газового угля хватает на 5-27 дней работы. На складах Приднепровской ТЭС запасов угля хватает на 27 дней работы, а на Бурштынской и Запорожской ТЭС на 5 дней работы.

Напомним, "Страна" писала о том, что регионы в Украине в октябре стали массово объявлять чрезвычайные ситуации по отоплению.

Также мы писали о том, что в сентябре после роста цен на газ стоимость угля в Европе взлетела до максимума за последние 13 лет.