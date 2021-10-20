Литва, президент которой в марте призвал Украину не брать электроэнергию с недавно открытой Белорусской АЭС, резко нарастила потребление белорусской электроэнергии.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале депутат фракции "Слуги народа" Андрей Герус.

Нардеп напомнил, что 19 марта президент Литвы Гитанас Наудеса призвал Киев не покупать электроэнергию с Белорусской АЭС. А в мае импорт из Беларуси был запрещен, причем запрет действует до сих пор.

Однако сама Литва не стала запрещать поставки белорусской электроэнергии. Хотя по документам их оформляют как импорт через Латвию, физически в Литву заходит электроэнергия из Беларуси. Министр энергетики Литвы даже признавал публично, что страна потребляет электричество с Белорусской АЭС.

4 октября на первом блоке Белорусской АЭС завершился ремонт, его включили в сеть, а 12 октября энергоблок вышел на свою мощность - 1170 МВт.

И именно 4 октября началось резкое увеличение поставок электроэнергии в Литву. Если в сентябре они были на уровне 100-300 МВт в час, то во второй половине октября вышли на уровень более 500 МВт в час. А 19 октября был максимальный показатель за последние полгода - 814 МВт в час белорусской электроэнергии заходило в Литву. Очевидно, что и сейчас в Литву значительные объемы электроэнергии поступают с Белорусской АЭС, против которой прибалтийская страна так борется.

Также в начале октября Литва вдвое увеличила импорт электроэнергии из РФ (из Калининграда).

"После запрета импорта белорусской электроэнергии в Украине рынок Балтии стал единственным для Беларуси. Это очевидно усилило переговорную позицию покупателей и по цене для балтийских стран. Хороший поучительный кейс. Думаю, у Литвы этой зимой будет все хорошо, без серьезных рисков дефицита электроэнергии", - написал Герус.

Еще летом "Страна" сообщала, что Литва несмотря на бойкот выложила 16 миллионов евро за электроэнергию из Беларуси.

Также мы писали, что Польша и Литва готовятся к долговременному спору с Беларусью из-за границ.