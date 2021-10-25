По состоянию на утро понедельника, 25 октября, все энергоблоки Славянской тепловой электростанции не работают по причине отсутствия топлива.

Об этом свидетельствуют данные "Укрэнерго".

Согласно данным министерства энергетики Украины "Донбассэнерго" остановила работу Славянской тепловой электростанции из-за отсутствия топлива. Оба блока станции полностью остановлены.

Напомним, 18 октября начали подходить к концу запасы угля на двух из трех тепловых электростанций государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго".

Ранее "Страна" подробно разбиралась почему пороге зимы электростанции в Украине остались без угля и что это означает. Пополнять запасы угля сейчас проблематично - отечественного ресурса не хватает, импорт дорогой и в дефиците. В таком случае есть несколько вариантов развития событий и один из них - веерные отключения электричества.

Также сообщалось, что публичное акционерное общество "Центрэнерго" накопило на своих счетах более полутора миллиарда гривен для закупки угля. Средства поступали из трех источников. Одним из них стала переуступка НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" очереди за платежом с балансирующего рынка.