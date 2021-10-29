С понедельника, 1 ноября, Российская Федерация останавливает поставки энергетического угля в Украину.

Об этом сообщает председатель энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус в Telegram-канале.

По его словам, речь идет об углях марки А (антрацит) и П (постное).

Такой уголь завозила компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), Донбассэнерго (Славянская ТЭС) и Технова (Дарницкая ТЭЦ, Сумская ТЭЦ, Черниговская ТЭЦ).

"По информации участников рынка, запрет не распространяется на коксующийся уголь, а касается только угля, используемого для нужд энергетики. Такие действия РФ похожи на их действия осенью 2014 года", - добавил Герус.

"Если это действительно так (а не фейк запущенный Герусом с целью обосновать для "патриотической общественности" необходимость импорта электроэнергии из Белоруссии), то тут может быть два объяснения.

1. Побуждение Украины к покупке российской электроэнергии, которую России сейчас продавать выгоднее, чем уголь (его по куда большей цене готовы покупать другие страны).

2. Знак того, что Россия (а возможно и Белоруссия) в силу быстро ухудшающихся отношений с украинской властью вообще не будет помогать Киеву решать его энергетические проблемы - ни по углю, ни по поставкам электроэнергии. По крайней мере до тех пор, пока Зе не скорректирует свою политику. В месяц в среднем в Украину завозится 670 тысяч тонн российского угля. В месяц потребление на электростанциях у нас - около 1,8 млн тонн. То есть сходу минус треть поставок на ТЭС. Что компенсировать будет нечем - в мире дикий дефицит угля. Даже по космическим ценам его найти трудно", - комментирует Telegram-канал "Политика страны".

Напомним, ранее сообщалось, что Украина с ноября может начать импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии.

Ранее "Страна" подробно писала о планах по импорту электроэнергии из России и Белоруссии.