В Украине активно обсуждается возобновление импорта электроэнергии из Беларуси и России.

Напомним: сейчас действует запрет на поставки электроэнергии из этих стран, но он истекает в конце октября. И, если запрет не продлят, с 1 ноября он автоматически будет считаться открытым.

В Минэнерго не раз заявляли, что не рассматривают возобновление импорта электроэнергии для прохождения зимнего отопительного сезона. Впрочем, как говорит наш источник в этом ведомстве, на самом деле вопрос уже согласован на всех уровнях и одобрен в Офисе президента. Возможность импорта уже официально признал "Энергоатом"

"По Беларуси уже даже проведена подготовительная работа. Наша делегация подписала рамочное соглашение с «Белэнерго». В ОП понимают, что без импорта Украине не обойтись, будут веерные отключения. Дефицит электроэнергии на рынке на сутки вперед достиг катастрофических масштабов - в пиковые часы - до 1,5 тысяч мегаватт. Это рекордный показатель за последние годы, а ведь еще даже не начались настоящие холода. Поэтому вопрос с импортом из Беларуси фактически решен. По России, насколько я знаю, предварительных договоренностей пока нет", — рассказал наш источник.

Мы уже писали, что "Укрэнерго" 27 октября провела аукционы на доступ к межгосударственному сечению по ряду направлений сечения ЛЭП, в том числе, с Беларусью и Россией.

Но, как говорит наш источник в Минэнерго, начать импорт с 1 ноября победители конкурса (по Беларуси самые большие объемы получил "Энергоатом") уже не успеют. "Минимум, с 4-7 ноября начнутся поставки", - говорит источник.

По его словам, импорт позволит в буквальном смысле снять напряжение с украинского рынка электроэнергии, который сейчас столкнулся с дефицитом энергоносителей.

Но одного только белорусского электричества, чтобы полностью снять угрозу веерных отключений, может и не хватить. "Если будут морозы, а ситуация с углем на украинских ТЭС не улучшиться, плюс станут выводиться в аварийной отключение блоки АЭС, импорта из Беларуси может не хватить", - признает наш источник в Минэнерго.

Разбирались, когда начнется импорт электроэнергии и что он изменит для людей и бизнеса.

"Энергоатом" взял ценой

27 октября "Укрэнерго" провела аукционы на доступ к межгосударственному сечению ЛЭП по Беларуси и России. Как следует из сообщения "Укрэнерго", Аукционный офис перешел на резервную процедуру распределения пропускной способности на месяц.

На ноябрь было вставлено несколько резервов на поставку из Беларуси в Украину: с 1 по 31 ноября — на 900 мегаватт, а также несколько лотов по 10 мегаватт.

Лот на поставку электроэнергии из России - на 2200 мегаватт в период с 1 по 30 ноября.

По результатам конкурса по Беларуси следующие результаты: НАЭК "Энергоатом" — 885 мегаватт, то есть, большая часть объемов, "Электро Комьиюнити" — 15 мегаватт. Остальные компании (в аукционе приняли участие также "Эру трейдинг", "Д Трейдинг", "Запад энерго сбыт", "Электро партнерс" и другие) - ноль мегаватт.

Интересный нюанс, который нам сообщил источник в Минэнерго.

"Энергоатом" подавал заявку в последний момент и в строгой секретности. При этом было указано рекордное ценовое предложение: госкомпания объявила о готовности заплатить на доступ к сечению из расчета 1100 гривен за мегаватт. Итоговая цифра снизилась до 601 гривны за мегаватт, но все равно это очень дорого. Обычно за доступ к сечению по направлению Беларуси и России давали не больше одной гривны за мегаватт, а, к примеру, по аукциону на российское сечение в этот раз речь вообще шла о копейках - 29 копеек за мегаватт.

То есть, "Энергоатом" заплатит только за доступ к импорту баснословные деньги - больше 600 гривен за мегаватт. Это без учета стоимости самой электроэнергии, акциза и таможенных платежей (а это в общей сложности еще более 5% от суммы).

"Белорусская электроэнергия, которую сможет поставлять Энергоатом таким образом окажется очень дорогой. Продавать ее на внутреннем рынке и при этом зарабатывать компания не сможет. Это говорит о том, что тут идет вопрос не о бизнесе, а о спасении ситуации. "Энергоатом", который наверняка получил одобрение рекордного ценника на самом высоком уровне, сделал все, чтобы заполучить самые большие объемы", - говорит наш источник.

Впрочем, это еще не значит, что вопрос фактически монопольных поставок электроэнергии из Беларуси у "Энергоатома" уже в кармане.

"Белэнерго" еще будет проводить свой конкурс среди потенциальных покупателей электроэнергии, и не факт, что именно "Энергоатом" его выиграет. Другие компании, если получат объемы, смогут выкупать у "Укрэнерго" право на суточный импорт на соответствующих аукционах. Ведь пока был проведен конкурс только по месячному аукциону", - пояснил наш источник.

Также есть результаты аукциона по поставкам электроэнергии из России: 250 мегаватт - ООО "Стимекс", 100 - "Энергопоставщик", 126 - "Артдекс-Энерджи", 500 - ОНК-Групп, 290 - Энерготрейдинг Групп, 50 - Элетро Партнерс, 200 - "Д Трейдинг", 654 - Эру Трейдинг. То есть, там победили частные компании, которые регулярно фигурируют в списке импортеров электроэнергии.

Но оба аукциона - и по Беларуси и по России - это лишь конкурс на доступ к пропускной способности межгосударственных линий электропередач.

То есть, на техническую возможность осуществлять импорт, грубо говоря, место в "коридоре" по межгосударственной ЛЭП.

"Они еще не начали импорт, у них даже контактов нет и может и не быть. И воспользуются ли компании возможностью продавать электроэнергию из Беларуси и России , которую они выкупили, еще не факт. Вопрос о том, возобновится ли импорт электроэнергии из Беларуси и России решает НКРЭ. Запрет на импорт их этих стран заканчивается 31 октября. Теперь, чтобы импорт возобновился, НКРЭ не должна продлить свое постановление", - рассказал нам источник на энергорынке.

То есть, теперь вопрос в продлении, точнее, не продлении запрета на импорт. Если его не продлят на ноябрь, с начала следующего месяца импорт автоматически станет разрешенным.

Понятно, что этот вопрос даже не к регулятору - НКРЭ. Все зависит от политического решения, а оно, по словам нашего источника в Минэнерго, уже есть, причем, на самом высоком уровне - в Офисе президента. Правда, пока только по Беларуси. Но из-за того, что аукцион провели достаточно поздно (предыдущий конкурс перенесли из-за судебного решения по иску ДТЭК, заблокировавшему торги и заставившему оператора перейти на резервные аукционы) импорт, если и начнется, то с опозданием - не с 1 ноября, а с 4-7 ноября.

Фирмы Фаворова и людей Ефимова

Импортом электроэнергии из Беларуси, помимо "Энергоатома" займется также компания "Электро Комьюнити" (объем - 15 мегаватт). Она принадлежит Александру Ткаченко, уставной капитал фирмы - всего тысяча гривен, а основана она была в 2020 году. Причем, на Ткаченко "висит" еще несколько самых разноплановых компаний - от автомобильных до фармацевтических, часть из них уже ликвидирована. Он также упоминается как директор ДП Спецагролизинг Министерства агрополитики (уволен в 2017 году).

Львиную долю объемов по импорту электроэнергии из России получили две компании — "ОНК - Групп" (500 мегаватт) и "ЭРУ -Трейдинг". Они смогут завести больше половины всего ресурса из РФ. Компания "ОНК-Групп" - одесская фирма, ее учредителем и конечным бенефициаром является Виктор Милевский.

"ЭРУ-трейдинг" зарегистрирована на Ярослава Мудрого и Дейла Пери, но на рынке ее связывают с экс-топом "Нафтогаза" Андреем Фаворовым. Один из основателей "ЭРУ Трейдинг" - кипрская "Эру файненс Лтд", соучредителем которого долгое время числился Фаворов.

И "ОНК-Групп" и "ЭРУ-Трейдинг" активно импортировали российскую электроэнергию и в прошлые годы. Что касается других компаний, то "Стимекс" (получила право на импорт 250 мегаватт) зарегистрирована на Ольгу Дячик и Сергея Дружука (ранее он работал гендиректором "ПАККО Холдинга", оператора западно-украинских продуктовых сетей "Вопак" и "Пакко"). Компания "Д-Трейдинг" (200 мегаватт) принадлежит Ринату Ахметову (он официально указан как конечный бенефициар), а руководит ею Дмитрий Сахарук.

"Электро Партнерс" (50 мегаватт) зарегистрирована на бизнесменов Владимира Круковского, Александра Комбарова и Алексея Сербиненко. Фирма регулярно принимает участие в тендерах по поставкам электроэнергии (в частности, для Киево-Печерского историко-культурного заповедника).

"Артлекс-Энержди" (126 мегаватт) основали Владимир Егоров и инвестфонд «Леон» (бенефициаром которого является тот же Егоров). Егоров - в прошлом заместитель директора "Донбассэнерго" Максима Ефимова.

"Электротрейдинг Групп" (290 мегаватт) - компания Сергея Астапова.

Компанией "Энергопоставщик" владеют Виктор Кузнецов, Алексей Бовтюз и Дмитрий Стратиевский.

"В ОП дали отмашку на импорт"

По словам нашего источника в Минэнерго, в ОП дали отмашку на импорт из Беларуси, так как понимают, что иначе зимний сезон украинской энергосистеме не пройти.

"Такого дефицита в системе, как сейчас, никогда за последние годы не было. Покупателей на рынке на сутки вперед выходит больше, чем продавцов. Дефицит ресурса в пиковые часы достигает 1,5 тысячи мегаватт. Как следствие, выросли цены. Если год назад была цена 1,5-1,6 гривен за киловатт, то сейчас 3,2 гривны.

Многим предприятиям такой ценник уже откровенно неподъемный. И это еще до начала зимы. С похолоданием ситуация еще больше ухудшиться. Угля на складах ТЭС очень мало, логистику, даже если найдут объемы на внешних рынках, уже не успеют организовать, чтобы не было перебоев с углем. На что рассчитывать? На то, что "Энергоатом" всю зиму отработает на 14 или даже 15 блоках, как пообещал Кабмин? Хорошо звучит, но в это мало кто верит. В прошлом году зимой работало максимум 10 блоков. Понятно, что чуда не произойдет и в этом году - блоки будут аварийно отключаться, а каждый блок - это минус тысяча мегаватт. Чтобы их закрыть, станут увеличивать выработку ТЭС, дополнительно сжигать уголь. Рассчитывать на "Укргидроэнерго" тоже особо не стоит. Сейчас все говорят о дефиците угля, но мимо проходит тема дефицита воды. Между тем, на 15 октября "Укргидроэнерго" уже слила весь октябрьский объем воды так как работает в усиленном режиме. Идет слив вдвое выше нормы. Пополнить же запасы воды можно только после весенних паводков, то есть, нескоро", - рассказал наш источник.

Возможность импорта признал и "Энгергоатом". В компании утверждают, что импорт электроэнергии из Беларуси рассматривают как запасной вариант для покрытия дефицита в случае нештатных ситуаций. Об этом говорится в заявлении госкомпании.

Там подтвердили, что Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, не продлила мораторий на импорт электроэнергии из Беларуси. Именно поэтому компания на аукционе выкупила сечение для импорта в ноябре электроэнергии из Белоруссии мощностью 885 из 900 доступных мегаватт.

"Энергоатом" рассматривает все возможные варианты создания резерва электроэнергии в соответствии с требованиями режима работы Объединенной энергетической системы Украины. Одним из таких вариантов может быть резервирование небольших объемов электроэнергии из Беларуси", - говорится в заявлении.

При этом в компании подтвердили, что в Украине не хватает угля, а цены на него на мировых рынках на него существенно выросли.

Угольная ловушка

По поводу импорта электроэнергии из Белоруссии и России уже разгоняется "зрада" - мол, как мы можем ее покупать у "диктатора Лукашенко" и у "страны-агрессора".

Однако большинство экспертов отмечает, что сейчас ситуация не оставляет других альтернатив.

Глава Независимого профсоюза горняков, нардеп Михаил Волынец, который всегда выступал против импорта электроэнергии, в этот раз говорит: другого выхода просто не остается.

"Если честно, нет вариантов. Угля на ТЭС нет, на "Центрэнерго" уже жгут измельченную резину. На склады Трипольской ТЭС завозят смесь из шламов и 30% измельченных автомобильных и тракторных покрышек. дым стоит темнее ночи. Шахты продолжают отключать от электроэнергии за долги, добыча угля падает. Власти доказали полную несостоятельность в вопросах энергообеспечения страны. Поэтому придется импортировать электроэнергию белорусской АЭС, построенной на российские деньги. Да и из самой России импорт, скорее всего, тоже будет, лишь бы зиму пережить", - говорит нам Волынец.

По данным "Укрэнерго", за неделю с 18 по 24 октября потребление электроэнергии выросло на 2,1% по сравнению с предыдущей неделей, и на 6,9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом общая генерация проседает. По ТЭС выработка оказалась на 14,3% ниже плана, по ТЭЦ - на 39,2%, по ГАЭС - на 1,8%, Вытягивают рынок АЭС (плюс 6,1%), ГЭС (плюс 139,4%). Но, понятно, что и там наметились проблемы - по ГЭС - дефицит воды, по АЭС - возможное аварийное отключение блоков.

Что касается угля, то, по данным "Укрэнерго", запасы на ТЭС, по сравнению с предыдущей неделей, снизились и являются "чрезвычайно низкими". На утро 25 октября общие запасы на складах ТЭС сократились на 6,5% (до 583,4 тысячи тонн). При этом по графику накопления угля от Минэнерго должно быть порядка 2,95 млн тонн.

ТЭС ежесуточно сжигают 61,4 тысячи тонн угля, а пополняют запасы на уровне 56,4 тысячи тонн. То есть, склады попросту идут в расход и каждый день только уменьшаются.

Минэнерго сообщило, что ожидается поставка на ноябрь 560 тысячи тонн импортного угля, из которых около 200 тысяч - госкомпанией "Центрэнерго". Но это кардинально вопрос не решает - таких объемов хватит меньше, чем на 10 дней.

"Это не решит проблему с углем. Более того, крайне сложно сейчас найти на внешнем рынке партии угля и организовать их своевременную доставку в Украину. То есть, всю зиму ТЭС будут на голодном пайке", - говорит наш источник в Минэнерго.

По данным "Укрэнерго", из-за дефицита угля не могут работать 24 блока ТЭС и ТЭЦ общей мощностью 8,5 гигаватт. И с наступлением холодов ситуация может еще больше ухудшиться.

Отсюда, собственно, дефицит электроэнергии. И он будет только нарастать. Что уже вскоре может спровоцировать веерные отключения бизнеса, а, возможно, и населения.

Поэтому, как говорит наш источник, речь о том, будет или не будет импорта электроэнергии уже даже не идет.

"Уверен, он 100% будет. Правда, пока только из Беларуси. Но проблема в том, что его может не хватить. Если на аварийное отключение уйдет один блок АЭС - это минус тысяча мегаватт, а из Беларуси тот же "Энергоатом" сможет завести 885 мегаватт. То есть, все равно система будет работать на грани, а в случае морозов никто не даст гарантий, что не будет веерных отключений. Поэтому не исключено, что будет прорабатываться вопрос российского импорта", - говорит наш источник в Минэнерго.

"Очевидно, изначально была договоренность, что белорусский импорт заберет на себя «Энергоатом», а российский - частные компании. Но тут еще важный вопрос - даст ли нам Россия эти объемы (2,2 тысячи мегаватт - Ред.). Для нее в финансовом плане продажа не настолько необходима как для той же Беларуси, поэтому тут все будет решать политика", - говорит эксперт энергорынка Олег Попенко.

"Единственный способ снизить цены и снять угрозу веерных отключений"

Что значит импорт электроэнергии для людей и бизнеса.

Для рядовых украинцев первый и главный вопрос, который может решить импорт электроэнергии, - это снижение рисков веерного отключения. Без поставок извне таких гарантий, как нам сказали в Минэнерго, нет, хотя, понятно, что в первую очередь в случае энергетического ЧП будут отключать бизнес, а не людей. Но есть еще фактор аварий, которые в случае работы энергосистемы на пределе, могут участиться.

Что касается бизнеса, то для него, кроме ограничений в потреблении электричества, импорт - это еще и возможности снизить ценник на электричество.

"Тут все будет зависеть от того, сколько импортной электроэнергии попадет на рынок на сутки вперед, какой будет баланс спроса и предложения, но, думаю, реально снижение цены с 3,2 до 2,5 гривен за киловатт. Это за счет белорусского ресурса. Что касается российского, то непонятно, куда он пойдет. Это могут быть прямые поставки предприятиям, тогда на рынке на сутки вперед этого объема не будет, и он практически никак не повлияет на цену, но снизит спрос, ведь компании, которые получат российскую электроэнергию, уже не будут выходить на закупки на рынок на сутки вперед. То есть, опосредованно тоже снизиться давление на ценник", - говорит наш источник в Минэнерго.