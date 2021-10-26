В Украине активно стартует отопительный сезон, и власти утверждают, что газа в подземных хранилищах до весны точно хватит - закачано порядка 19 млрд кубов.

Более того, на недавнем СНБО было принято решение "одолжить" 15 млн кубов газа соседней Молдове, где не продлили контракт с "Газпромом" и уже объявлено чрезвычайное положение.

В СМИ уже появилась информация, что "Нафтогаз" подписал с молдовской Energocom соглашение на поставку 700 млн кубов газа - уже за деньги. Хотя в самой Молдове это опровергли.

Впрочем, возникает вопрос - хватит ли газа нам самим?

На этот счет у многих экспертов есть большие сомнения.

"С одной стороны, были зимы, которые Украина переживала и в меньшими запасами газа, чем сейчас. С другой, есть ряд нюансов. Первый - не все заявленные властями объемы принадлежат "Нафтогазу", в хранилищах много газа частных компаний - и украинских, и иностранных. Второй - снизился, по сравнению с прошлыми годами, транзит российского газа. То есть, чтобы обеспечить транзит в Европу, нам нужно больше буферного газа - для нужного давления в трубе. Даже если в украинской ГТС на февраль останется 12 млрд кубов, с транзитом уже могут быть проблемы. Поэтому, газ нужно докупать, плюс может включиться режим экономии, когда и бизнес, и коммунальщики станут получать газ по квотам", - считает аналитик Института стратегических исследованию Юрий Корольчук.

Такой сценарий, судя по всему, не исключают и власти. Недавно появились заявления о том, что газ частников могут "одолжить" или установить им ценовую планку, и запретить продавать газ по рыночной цене.

Разбирались, хватит ли Украине газа.

Газовый расклад

Вопрос - хватит ли на зиму газа - сейчас обсуждают очень активно.

Недавно на "Свободе слова Савика Шустера" экс-глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, заявил, что "была совершена большая ошибка. Ее сделали в мае и июне, когда не купили газ, когда он стоил гораздо дешевле, чем сейчас. Когда у "Нафтогаза" на счету было 2 млрд долларов, которые можно было вложить в природный газ". Также Коболев отметил, что сейчас нужно срочно договариваться с европейскими трейдерами, "чтобы часть экспортируемого газа оставалась в подземке в Украине". Отметим, компании-нерезиденты, которые хранят свой газ в украинских ПГХ, начали более активно выводить его - в сутки экспортируется по 15 млн кубов. Очевидно, их напугала риторика властей, которые в открытую заявляют, что могут взять газ "попользоваться".

"Может случиться так, что когда зимой мы захотим купить газ в Европе, его там банально не будет, Или нам его не продадут. И это будет проблема, мы попадаем в зону риска", - сказал Коболев.

Отметим, что как вариант НАК ранее рассматривал закупку газа у нерезидентов. Но, по состоянию на сейчас, непонятно, будет ли сделка. Наш источник на газовом рынке сообщил, что "Нафтогаз" уже заплатил более 40 млрд гривен (за 3 млрд кубов) нерезидентам, то есть, покупка, по-сути, совершена. Другие источники заявляют, что вопрос завис в воздухе - у НАКа не хватает денег, и поэтому, якобы, нерезиденты ускорили вывод газа.

Поэтому разговоры, о том, что Украине не хватит на зиму газа активизировались.

Насколько такие опасения обоснованы?

По словам Корольчука, проблемы действительно есть.

"Закачано 18,8 млрд кубов, на сегодня осталось 18,5 млрд, ведь часть газа уже подняли с началом отопительного сезона. С одной стороны, цифра не такая уж и маленькая. К примеру, в отопительный сезон-2017 мы входили с запасами 14,5 млрд кубов, и никто не замерз. Но важно разобраться, что за газ - эти 18,5 млрд. 6 млрд кубов - это буферный газ, его трогать нельзя. Еще 3 млрд - газ поставщика последней надежды, его также юридически поднимать нельзя. 2 млрд - газ украинских частных компаний и так называемый спорный (по которому идут суды), 3 млрд - газ нерезидентов (который собирается выкупать НАК - Ред.). "Нафтогаз" закачал для текущего потребления 4,5 млрд кубов, хотя должен был закупить 9 млрд.

То есть, "свободного газа" у НАКа - по факту на данный момент 4,5 млрд кубов, а на внутренней потребление (население плюс коммунальщики) нужно 9 млрд. Итого, дефицит - 4,5 млрд кубов. Даже если выкупят 3 млрд кубов у нерезидентов, все равно не хватает 1,5 млрд. И их придется оперативно импортировать, если, конечно, найдут свободные партии", — говорит Корольчук.

"На весь отопительный сезон газа нам точно не хватит. Есть два варианта - или покупать дорогой газ на европейских биржах, или каким-то образом заполучить частный газ, который есть в в ПГХ", - добавил эксперт энергорынка Олег Попенко.

Многое еще будет зависеть от погоды. Если зима окажется холодной (а такие прогнозы есть), ситуация может приобрести угрожающие масштабы.

"Достаточно двух недель с морозами ночью до минус 15 градусов, а днем до 10 градусов, и с газом будет катастрофа", - отметил Корольчук.

Дополнительный фактор риска - рынок электроэнергии. С углем на ТЭС совсем плохо, поэтому не исключено, что им придется сжигать газ.

"Для экономии угля на Трипольской ТЭС "Центрэнерго 24 октября весь день жгло дорогущий газ", —говорит глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

Прикрутят бизнес, многоэтажки, школы и больницы

То есть, в любом случае с газом будут сложности, а какие именно - "небольшие" или катастрофические - уже зависит от ряда факторов, начиная от погоды и заканчивая ситуацией с углем. "Мы пришли к плановой трагедии, и что делать дальше - непонятно", - говорит Корольчук

Что значит дефицит газа для бизнеса и рядовых украинцев?

По словам Корольчука, уже с декабря могут начать ограничивать потребление.

"В первую очередь, прикрутят газ предприятиям, хотя там потребление и так снизится с учетом зашкаливающих цен. Также будут давить коммунальный сектор, скорее всего, введут лимиты на потребление. Это значит, что может упасть температура теплоносителя, попросту говоря, в квартирах будет холодно. Частный сектор вряд ли «прикрутят», но не исключено снижение давления, что сразу будет видно по работе газовых котлов", — прогнозирует Юрий Корольчук.

"В феврале бюджетников могут отправить в долгий локдаун, частично из-за отопления это делают и сейчас, переводя вузы на удаленку и закрывая школы на каникулы. Эпидемия-эпидемией, но можно еще и газа сэкономить", - добавил Попенко.

"Готовят письма о проблемах с транзитом"

Главная задача для "Нафтогаза" - организовать расход газа таким образом, чтобы к февралю в подземных хранилищах было больше 12 млрд кубов.

"Иначе мы можем просто не обеспечить транзит в Европу. Уникальность нынешнего сезона в том, что впервые мы прокачиваем так мало российского газа и это сочетается с невысокими запасами в подземных хранилищах. Два этих фактора вместе - это гремучая смесь. Особенно, если в Европе будет холодная зима и она запросит дополнительную прокачку", — говорит Корольчук.

Наш источник на газовом рынке говорит, что НАК уже готовится к проблемам с транзитом.

"Оператор ГТС" уже подготовил письма европейским операторам, в которых предупреждается о возможных перепадах в трубе. Они скажутся на ритмичности прокачки провалы могут быть до 40% в сутки.

"При этом Украина не отказывается выполнять обязательства, но заявляет, что если будет техническая нагрузка на систему и необходимость увеличение поставок для украинских потребителей, то могут быть перебои с транзитом, но позже все объемы допоставят", — рассказал нам источник, знакомый с текстом писем. По его словам, такие письма отправят газовым операторам Венгрии, Словакии и Румынии.

"Если такое пишут, значит, не исключают конфликтных ситуаций, ведь европейские операторы могут пойти в суд. В частности, не факт, что венгры отнесутся с пониманием. Тут все еще будет зависеть от масштаба недопоставок, и от того, какая зима будет в Европе", - добавил Корольчук.

Заберут ли газ у Злочевского и Коломойского?

Есть еще один вариант - как залатать газовые дыры. Речь идет о газе "Укрнафты" и частных компаний, на который имеют виды в правительстве. К примеру, по "Укрнафте" газа 1,1 млрд в год, но в отопительном сезоне запасы не превышают 500 млн. Еще под миллиард кубов есть в резервах частных компаний ("Укрнафтобурение" Коломойского и Хомутынника, Burisma Group Николая Злочевского, Geo Alliance Виктора Пинчука и других).

Недавно в эфире канала "Украина 24" глава президентской фракции Давид Арахамия предложил законодательно обязать частные компании продавать газ по себестоимости.

"Взять всю добычу украинского газа и временно запретить им продавать, как они сейчас делают, по 45 гривен на энергетической бирже, а продавать по себестоимости с минимальной наценкой", - сказал Арахамия 13 октября. Впрочем, на сегодняшний день никаких законопроектов, которые бы ограничили наценку на частный газ, так и не появилось.

И больше никаких публичных заявлений на этот счет не было.

Впрочем, как говорят газовщики, тему не замяли, более того, ее активно развивают.

Источник на газовом рынке рассказал нам, что рассматривается несколько вариантов.

Первый — Минэнерго объявит чрезвычайную ситуацию в энергетике, под который распорядится включить в газовый баланс ресурс частных компаний. То есть, возьмут газ попользоваться, а потом отдадут.

Второй вариант - выкуп газа у частников. Но тут вопрос с цене и наличии денег у НАКа (у которого возникли проблемы еще на этапе сбора средств под выкуп газа у нерезидентов).

"По 700 долларов продадут, по 300 - не факт", - говорит Корольчук.

Третий вариант - то самое ограничение наценки, о котором говорил Арахамия. "Социальных" цен от НАКа сейчас две - 7,42, по которой отпускается газ для населения, и 16,7 гривен за куб, по которой ресурс обещают бюджетникам.

Какую именно ценовую планку могут установить частникам - неясно. "Но сразу замечу, что себестоимость добычи у них намного больше, чем у "Нафтогаза", - говорит Корольчук.

На брифинге по итогам СНБО в прошлую пятницу Алексей Данилов на вопрос, обсуждалось ли государственное регулирование цен на газ частных компаний, ответил: "Мы этот вопрос контролируем. В случае необходимости СНБО срочно будет собираться и принимать соотвествующие решения. все рычаги для этого в законодательстве есть".

Эксперты не исключают, что могут ввести аналог ПСО, когда Кабмин установит максимально допустимую цену на газ, дороже которой продавать ресурс будет нельзя.

Такие идеи уже раскритиковала Ассоциация газодобывающих компаний Украины. Она отметила, что инициативы по ограничения прав независимых добытчиков продать газ по рыночным ценам противоречит закону о рынке газа, и приведут к негативным последствиям для экономики в целом и добывающей отрасли в частности.

"Из-за внедрения механизма регулирования цен частные компании будут вынуждены свернуть инвестиции в геолого-разведочные работы, разработку месторождений и бурение новых скважин. Это в свою очередь, приведет к сокращению рабочих мест в секторе и смежных областях, а также к уменьшению поступлений в государственный и местные бюджеты. По предварительным подсчетам, потери могут составить до 10 млрд гривен", - заявили в Ассоциации.

Впрочем, вряд ли власти так просто откажутся от идеи ограничения цен. Особенно, если ситуация с газом действительно окажется критической.