Глава энергетического комитета Рады Андрей Герус сообщил, что Россия заблокировала поставки угля в Украину из Казахстана. По его словам, РЖД не дает добро на транзит вагонов.

"Все соответствующие поставки в ноябре заблокированы", - написал Герус и уточнил, что речь только об энергетическом угле, и не касается коксующегося угля.

Ранее стало известно, что Россия запретила импорт в Украину своего угля.

А затем - и о том, что не будет поставлять электроэнергию в Украину.

Ситуацию прокомментировал телеграмм-канал "Политика Страны".

"Киев надеется на импорт электричества из Белоруссии с 5 ноября. Но будет ли он - вопрос. Тут есть еще и внутренние проблемы: украинской компании "Тет групп" (создана экс-топ-менеджером ДТЭК Виталием Бутенко) не дают сечение на импорт из Белоруссии. Вероятно, в Киеве хотят, чтоб импорт осуществлял Энергоатом, как и было изначально запланировано.

Кроме того, непонятно согласится ли Беларусь на экспорт электричества в Украину.

По российским телеграмм-каналам уже несколько дней гуляет тема о "предателе-Лукашенко", который согласился поставлять электроэнергию Украине вопреки пожеланиям России.

Но, как оно будет на самом деле, увидим завтра.

Но ситуация в энергетике действительно крайне тяжелая и как решать возникающие проблемы пока непонятно", - пишет телеграмм-канал.

Ранее "Страна" писала о том, начнет ли Украина импорт электроэнергии и что это поменяет для людей и бизнеса.

Также мы сообщали, что думают нардепы об обращении Украины за энергопомощью к Беларуси.