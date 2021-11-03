"Страна" опросила депутатов парламента, не считают ли они политикой двойных стандартов принимать аварийную помощь на подачу электроэнергии из Беларуси, но при этом называть президента Беларуси Александра Лукашенко диктатором.

Депутат фракции "Слуга народа" Святослав Юраш заявил, что он среди тех людей, которые в новом парламенте надеялись иметь другие взаимоотношения с Беларусью.

Святослав Юраш. Фото: facebook.com

"Но потом была эта плеяда обвинений нас в тех грехах, к которым мы не имеем никакого отношения, и, конечно, это имеет свою цену - как наши сейчас непростые взаимоотношения с Беларусью. Мы считаем, что украинцы должны иметь адекватные тарифы и мы для этого готовы работать, чтобы понимать, что украинцы имеют возможность за адекватные деньги выжить этой зимой", - заявил Юраш.

Его коллега по фракции Даниил Гетманцев высказал благодарность Беларуси за эту помощь.

Даниил Гетманцев. Фото: Страна

"У нас есть договор с Беларусью соответственно с которым она предоставила нам помощь", - отметил нардеп.

Глава партии "Голос" Кира Рудык сообщила, что политика двойных стандартов власти проявляется во многих моментах.

Кира Рудык. Фото: facebook.com

"В большом количестве моментов политика нашего государства - это политика двойных стандартов", - утверждает Рудык.

А вот ее коллега по парламенту Александр Качура считает, что нужно отделять народ и экономику Беларуси от Лукашенко.

Александр Качура. Фото: Страна

"Кто-то считает его диктатором, кто-то самопровозглашенным президентом, а кто-то считает его президентом. Главное, чтобы украинские граждане получали комфортные условия жизни, чтобы у них не было веерных отключений электроэнергии, чтобы они были в тепле. Мы об этом должны думать. Если для этого нужно договариваться хоть с чертом лысым, я думаю, это не имеет значения для украинских граждан. Главное, чтобы они были обеспечены всем необходимым", - уверяет Качура.

Депутат фракции "Слуга народа" Виталий Безгин назвал Лукашенко диктатором, но заявил, что это не является политикой двойных стандартов.

Виталий Безгин. Фото: facebook.com

"Это не политика двойных стандартов. Он диктатор, но ситуация в энергетике непростая и нужно беспокоиться о своих гражданах", - считает нардеп.

Депутат фракции "Слуга народа" Николай Тищенко не считает, что это политика двойных стандартов.

Николай Тищенко. Фото: Страна

"Это национальные интересы. Есть международные договоры по взаимному сотрудничеству", - сказал депутат.

Ее коллега по фракции Алексей Устенко рассказал, что "соседа" мы в любом случае никуда перенести не можем.

Алексей Устенко. Фото: facebook.com

"В случае с Беларусью, если есть сосед, то нужно сохранять какие-то нейтральные взаимоотношения, пусть это не будет наш главный стратегический партнёр, но нейтральнее отношения нужно сохранять. Как ситуация с аварийной поставкой, хорошо, что белорусы этот договор не разорвали. Скорее всего, лучше было бы не лезть к ним в политику, пусть бы разбирались как хотели", — заявил Устенко.

Депутат партии "Батькивщина" Алексей Кучеренко отметил, что поссорились с Беларусью на ровном месте.

Алексей Кучеренко. Фото: facebook.com

"Не понимая, что все равно мы туда придём, то я задаю вопрос господину президенту: или он не понимает, не может предвидеть, что будет через три месяца или его обманывает его ближайшее окружение. Мы не просто по аварийному этот импорту берём, мы будем полномасштабно просить покупать электроэнергию в Беларуси. Нам ещё очень нужна российская электроэнергия, только все боятся об этом сказать", - резюмировал Кучеренко.

Ранее "Страна" писала о том, что Украина экстренно запросила помощь у Беларуси по электроэнергии. Минск начал поставки.

Также мы сообщали, что из-за дефицита мощности в энергосистеме Украина запросила аварийную помощь у Словакии.